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В Воронежской области к 80-летию Победы планируют провести парад - РИА Новости, 20.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:03 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/pobeda-2006234089.html
В Воронежской области к 80-летию Победы планируют провести парад
В Воронежской области к 80-летию Победы планируют провести парад - РИА Новости, 20.03.2025
В Воронежской области к 80-летию Победы планируют провести парад
Парад Победы, массовые гуляния и, возможно, салют планируют провести в Воронежской области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:03:00+03:00
2025-03-20T16:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
воронежская область
александр гусев (губернатор)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Парад Победы, массовые гуляния и, возможно, салют планируют провести в Воронежской области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Готовимся встречать священный для всей страны праздник — День Победы. 80 лет — важная дата, поэтому постараемся сделать этот день максимально торжественным… Планируем провести парад, будут и массовые гуляния на Адмиралтейской площади. Организуем реконструкции и множество мероприятий научно-прикладного характера — конференции, обсуждения в школах", — сообщил Гусев.Власти решили начать мероприятия ко Дню Победы 7 мая в закрытых помещениях, а 8 и 9 мая — в "более масштабном формате". "Надеюсь, сумеем провести и салют. Решение примем позже, учитывая оперативную обстановку", — добавил губернатор.
https://ria.ru/20250319/orel-2006026656.html
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общество, воронежская область, александр гусев (губернатор), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Воронежской области к 80-летию Победы планируют провести парад

В Воронежской области планируют провести парад Победы, массовые гуляния и салют

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Парад Победы, массовые гуляния и, возможно, салют планируют провести в Воронежской области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Готовимся встречать священный для всей страны праздник — День Победы. 80 лет — важная дата, поэтому постараемся сделать этот день максимально торжественным… Планируем провести парад, будут и массовые гуляния на Адмиралтейской площади. Организуем реконструкции и множество мероприятий научно-прикладного характера — конференции, обсуждения в школах", — сообщил Гусев.
Власти решили начать мероприятия ко Дню Победы 7 мая в закрытых помещениях, а 8 и 9 мая — в "более масштабном формате".
"Надеюсь, сумеем провести и салют. Решение примем позже, учитывая оперативную обстановку", — добавил губернатор.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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