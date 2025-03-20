https://ria.ru/20250320/pobeda-2006234089.html

В Воронежской области к 80-летию Победы планируют провести парад

В Воронежской области к 80-летию Победы планируют провести парад - РИА Новости, 20.03.2025

В Воронежской области к 80-летию Победы планируют провести парад

Парад Победы, массовые гуляния и, возможно, салют планируют провести в Воронежской области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:03:00+03:00

2025-03-20T16:03:00+03:00

2025-03-20T16:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

воронежская область

александр гусев (губернатор)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Парад Победы, массовые гуляния и, возможно, салют планируют провести в Воронежской области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Готовимся встречать священный для всей страны праздник — День Победы. 80 лет — важная дата, поэтому постараемся сделать этот день максимально торжественным… Планируем провести парад, будут и массовые гуляния на Адмиралтейской площади. Организуем реконструкции и множество мероприятий научно-прикладного характера — конференции, обсуждения в школах", — сообщил Гусев.Власти решили начать мероприятия ко Дню Победы 7 мая в закрытых помещениях, а 8 и 9 мая — в "более масштабном формате". "Надеюсь, сумеем провести и салют. Решение примем позже, учитывая оперативную обстановку", — добавил губернатор.

https://ria.ru/20250319/orel-2006026656.html

воронежская область

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общество, воронежская область, александр гусев (губернатор), 80-летие победы в великой отечественной войне