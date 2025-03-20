https://ria.ru/20250320/plennye-2006203114.html

Мирошник рассказал о пытках над российскими пленными в тюрьмах ВСУ

Мирошник рассказал о пытках над российскими пленными в тюрьмах ВСУ - РИА Новости, 20.03.2025

Мирошник рассказал о пытках над российскими пленными в тюрьмах ВСУ

Российские военнопленные подвергаются жестоким избиениям, угрозам сексуального насилия, ампутации конечностей и имитации расстрелов в "секретных тюрьмах" ВСУ,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:33:00+03:00

2025-03-20T14:33:00+03:00

2025-03-20T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские военнопленные подвергаются жестоким избиениям, угрозам сексуального насилия, ампутации конечностей и имитации расстрелов в "секретных тюрьмах" ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Подавляющее большинство опрошенных военнослужащих, освобожденных из украинского плена 5 февраля, указывают на системные пытки, истязания и унижения со стороны ВСУ. По данным Мирошника, наибольшее количество издевательств фиксировалось в "секретных тюрьмах" в серой зоне и других территориях, удаленных от линии боевого соприкосновения. "В местах тайного содержания военнопленных украинскими боевиками организованы пыточные, где захваченные в плен российские военные подвергаются жестоким избиениям, угрозам, насилию. Палачи используют целый арсенал зверств: электрический стул, утопление, обнажение, угрозы сексуальным насилием, немедицинская ампутация конечностей, травля собаками, а также имитация расстрелов", - говорится в его докладе о нарушении киевским режимом норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных "Секретные тюрьмы". Он опубликован в Telegram-канале МИД РФ. Посол добавил, что попавшие в "секретные тюрьмы" военнопленные подвергались тотальному грабежу: у них изымались ценные вещи, телефоны, банковские карты. "Пленных избивали с требованием выдать пароли доступа к банковским онлайн-приложениям. На системную основу поставлен шантаж близких родственников с требованиями прислать выкуп за их близких, иначе они будут убиты. Представители отдельных служб Украины, угрожая смертью военнопленного, стремились принудить его близких совершить преступление против интересов России, как то: сбор секретных данных в интересах Украины или совершение террористического акта", - рассказал Мирошник. По его данным, издевательства над военнопленными начинаются на дальних подъездах к транзитным и неофициальным местам содержания. Так, военнопленные указывают на практику ВСУ по добиванию раненных российских бойцов, а также расстрелов сложивших оружие комбатантов. Такие тюрьмы располагаются в подвалах частных домов, сараях, гаражах, в недостроенных помещениях, а также в помещениях промышленных предприятий на территориях Курской области, в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, на временно контролируемых ВСУ территориях ДНР и ЛНР, а также в Киеве. "На территории "секретных тюрем" соблюдается протокол секретности. Весь персонал скрывает свои лица, ходит в масках или балаклавах и обращается друг к другу по позывным. Попавших в плен военных привозят и увозят из такого рода учреждений с завязанными глазами. В целом ряде тюрем заключенные все время проводят с завязанными глазами и без выхода наружу", - отметил посол. Мирошник подчеркнул, что медицинская помощь не предоставляется, доступ к пленным имеет ограниченный круг персонала. Он отметил, что псевдомедицинское вмешательство носит карательный характер, а именно ампутации конечностей без наркоза, угрозы кастрации. Пострадавшие военнопленные демонстрируют последствия надрезов в районе гениталий, вырванные без наркоза зубы, плохо зарубцевавшиеся раны, которым не давали заживать, загоняя туда инородные предметы. "Организаторы тайных мест содержания пленных крайне редко соблюдают хоть какие-то нормы питания. Пленные, которые провели более двух недель в такой тюрьме в Покровске (Красноармейске), указывают, что их все это время вообще не кормили, только давали воду, так как туалет для содержащихся в этом помещении не был предусмотрен как таковой", - заключил посол.

https://ria.ru/20250318/naemniki-2005616697.html

https://ria.ru/20240920/izdevatelstva-1973742790.html

https://ria.ru/20241001/oon-1975677014.html

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россия, украина, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины