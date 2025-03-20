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Путин сегодня проведет встречу с губернатором Костромской области
Путин сегодня проведет встречу с губернатором Костромской области - РИА Новости, 20.03.2025
Путин сегодня проведет встречу с губернатором Костромской области
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:49:00+03:00
2025-03-20T12:49:00+03:00
2025-03-20T12:49:00+03:00
дмитрий песков
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владимир путин
россия
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политика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Много непубличных рабочих встреч и внутренних совещаний у главы государства. Одна из встреч будет публичная, это на приеме сегодня будет у президента губернатор Костромской области Сергей Ситников, это будет открыто для СМИ, мы распространим информацию, как только встреча пройдет", - сообщил Песков.
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дмитрий песков, сергей ситников, владимир путин, россия, костромская область, политика
Дмитрий Песков, Сергей Ситников, Владимир Путин, Россия, Костромская область, Политика
Путин сегодня проведет встречу с губернатором Костромской области
Путин в четверг проведет встречу с губернатором Костромской области Ситниковым