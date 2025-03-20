Рейтинг@Mail.ru
Путин сегодня проведет встречу с губернатором Костромской области - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/peskov-2006168757.html
Путин сегодня проведет встречу с губернатором Костромской области
Путин сегодня проведет встречу с губернатором Костромской области - РИА Новости, 20.03.2025
Путин сегодня проведет встречу с губернатором Костромской области
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:49:00+03:00
2025-03-20T12:49:00+03:00
дмитрий песков
сергей ситников
владимир путин
россия
костромская область
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Много непубличных рабочих встреч и внутренних совещаний у главы государства. Одна из встреч будет публичная, это на приеме сегодня будет у президента губернатор Костромской области Сергей Ситников, это будет открыто для СМИ, мы распространим информацию, как только встреча пройдет", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20250205/podderzhka-1997614832.html
россия
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, сергей ситников, владимир путин, россия, костромская область, политика
Дмитрий Песков, Сергей Ситников, Владимир Путин, Россия, Костромская область, Политика
Путин сегодня проведет встречу с губернатором Костромской области

Путин в четверг проведет встречу с губернатором Костромской области Ситниковым

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Много непубличных рабочих встреч и внутренних совещаний у главы государства. Одна из встреч будет публичная, это на приеме сегодня будет у президента губернатор Костромской области Сергей Ситников, это будет открыто для СМИ, мы распространим информацию, как только встреча пройдет", - сообщил Песков.
Стройки в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Костромской области рассказали о поддержке застройщиков жилья
5 февраля, 21:39
 
Дмитрий ПесковСергей СитниковВладимир ПутинРоссияКостромская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала