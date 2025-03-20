https://ria.ru/20250320/peskov-2006167943.html
Песков прокомментировал ситуацию с протестами в Турции
Песков прокомментировал ситуацию с протестами в Турции - РИА Новости, 20.03.2025
Песков прокомментировал ситуацию с протестами в Турции
Протесты в Турции не могут быть поводом для телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это суверенное РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:48:00+03:00
2025-03-20T12:48:00+03:00
2025-03-20T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Протесты в Турции не могут быть поводом для телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это суверенное дело Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, это не может и не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенное дело Турции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли протесты в связи с задержанием мэра Стамбула стать поводом для разговора двух лидеров. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
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в мире, турция, стамбул, россия, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков прокомментировал ситуацию с протестами в Турции
Песков: протесты в Турции не могут быть поводом для разговора Путина и Эрдогана