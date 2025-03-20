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Оппозиция в Турции предостерегла полицию от применения спецсредств - РИА Новости, 20.03.2025
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21:53 20.03.2025 (обновлено: 22:04 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/oppozitsija-2006327396.html
Оппозиция в Турции предостерегла полицию от применения спецсредств
Оппозиция в Турции предостерегла полицию от применения спецсредств - РИА Новости, 20.03.2025
Оппозиция в Турции предостерегла полицию от применения спецсредств
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель на акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T21:53:00+03:00
2025-03-20T22:04:00+03:00
в мире
стамбул
турция
озгюр озель
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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель на акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу предостерег полицию и власти города от применения перцовых баллончиков против протестующих. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта. "Губернатор Стамбула, я обращаюсь к вам, не провоцируйте эту площадь. Если я снова увижу перцовый баллончик, начальник полиции Стамбула и губернатор несут ответственность за то, что произойдет", - сказал Озель, выступая на акции, которая в прямом эфире транслируется оппозиционными телеканалами. Во время продолжающейся акции участники несколько раз просили скорую помощь. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250320/stambul-2006221442.html
https://ria.ru/20250320/erdogan-2006317517.html
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в мире, стамбул, турция, озгюр озель, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Озгюр Озель, Реджеп Тайип Эрдоган
Оппозиция в Турции предостерегла полицию от применения спецсредств

Лидер оппозиционной партии Турции предостерег полицию от применения спецсредств

© AP Photo / Omer KuscuСтолкновения протестующих с полицией в Стамбуле
Столкновения протестующих с полицией в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Omer Kuscu
Столкновения протестующих с полицией в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель на акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу предостерег полицию и власти города от применения перцовых баллончиков против протестующих.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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"Губернатор Стамбула, я обращаюсь к вам, не провоцируйте эту площадь. Если я снова увижу перцовый баллончик, начальник полиции Стамбула и губернатор несут ответственность за то, что произойдет", - сказал Озель, выступая на акции, которая в прямом эфире транслируется оппозиционными телеканалами.
Во время продолжающейся акции участники несколько раз просили скорую помощь.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Эрдоган заявил о попытках оппозиции оказать давление на правосудие
Вчера, 20:33
 
В миреСтамбулТурцияОзгюр ОзельРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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