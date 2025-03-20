Оппозиция Турции планирует провести митинги в поддержку мэра Стамбула
Оппозиционная партия Турции планирует провести митинги в поддержку Имамоглу
© AP Photo / Emrah GurelЭкрем Имамоглу
© AP Photo / Emrah Gurel
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) заявила о планах провести митинги в 14 городах и 21 провинции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передал в прямом эфире оппозиционный телеканал Sözçü TV.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, также наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
"СНР решила организовать митинги в поддержку Экрема Имамоглу в 14 городах и 21 провинциальном муниципалитете", - передал телеканал в прямом эфире.
Ранее газета Sözçü допустила вероятность того, что мэр Стамбула будет арестован в воскресенье, 23 марта, когда крупнейшая оппозиционная Народно-Республиканская партия (СНР) проведет праймериз для определения кандидата на вероятных досрочных президентских выборах.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу. По его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.