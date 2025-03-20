https://ria.ru/20250320/odessa-2006064241.html

Европа вновь мечтает об Одессе

Европа вновь мечтает об Одессе - РИА Новости, 20.03.2025

Европа вновь мечтает об Одессе

Сегодня в Лондоне решают, из кого именно состоящий воинский контингент будет отправлен на оставшиеся от Украины территории. Поскольку у общеевропейского блока с РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:00:00+03:00

2025-03-20T08:00:00+03:00

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Сегодня в Лондоне решают, из кого именно состоящий воинский контингент будет отправлен на оставшиеся от Украины территории. Поскольку у общеевропейского блока с геополитической фантазией напряженка, несложно предположить, что франко-британцы и примкнувшие к ним армейские будут базироваться там, где они, вернее, их прапрадедушки мечтали закрепиться в период нашей Гражданской войны, в 1918-1919 годах. Страны Антанты пытались еще сто с лишним лет назад уркаганить на Украине, но поняв, что ловить нечего, позорно ретировались. Поспешная эвакуация привела к катастрофе для тех, кого они вознамеривались защищать. И история, у которой нет сослагательного наклонения, свой вердикт в итоге вынесла. Одесса стала советским, оставшись русским городом.Мы не знаем, известно ли о позоре и провале миссии тогдашнего экспедиционного корпуса, составленного главным образом из англичан и французов и находившегося под командованием французских же генералов с пышными фамилиями, тем, кто сегодня заседает в Лондоне.Но последние примерно шесть недель мы понимаем, и даже в деталях, кто действительно и как именно пытается разрешить геополитический кризис европейской безопасности.Россия. США. Москва. Вашингтон. Дипломатическая мелодия для такого дуэта, хотя имеются желающие вмешаться в него своими хриплыми и фальшивящими в каждом слове голосами. Хотя, казалось, уже даже самым твердолобым политическим украинцам должно быть ясно: если говорят Путин и Трамп, а всех остальных лишь информируют о содержании беседы, то и номер тех, кого в лучшем случае ставят в известность, как вчера это сделал президент США в отношении просроченного лидера киевского режима,— шестнадцатый. По степени значимости и допускаемому влиянию на переговорный процесс.Кремль это тоже дал понять, и во вторник, когда разговор состоялся, и на следующий день, в среду, когда представил расширенные тезисы беседы президентов двух сверхдержав.Здравый тон и реалистический подход к распутыванию сложнейшей ситуации, с одной стороны, и всякое отсутствие связи с происходящим в зоне СВО — с другой. Возникает совершенно закономерный вопрос: а почему так?Почему Стармер, Макрон, почти уже федеральный германский канцлер Мерц упорствуют в самоубийственном европейском параде-алле с целью "разгрома России"? Вероятно, потому, что, в отличие от нынешнего американского лидера, они — не самостоятельные политические фигуры, а ставленники. Обремененные кучей обязательств перед теми, кто им протежировал всю их карьеру, долгую или краткую.Кстати, не исключено, да и даже наверняка, что это были американцы. Просто не из той части истеблишмента, что ныне представлена в Белом доме, а из той, что намерена и дальше, чего бы это ни стоило, добиваться нашего поражения.Сегодня, чтобы сохранить хотя бы относительный внутриполитический статус-кво, с соответствующей апатией и покорностью населения, а значит, с пространством для маневра для глобалистских элит и дальше сохранять управляемость Европы, и континентальной, и островной, там абсолютно необходима внешняя угроза. Мы на эту роль — в отсутствие всякой альтернативной позиции или точки зрения — годимся идеально. Очевидно, что чем больше и чем интенсивнее будут наши двусторонние контакты всех уровней с нынешней американской администрацией, тем больше нас станут демонизировать общеевропейцы. Понятно, что и киевским такое положение дел кажется и окажется выгодным. У них расширяется пространство для тактических политических игр.Несет ли сегодняшнее лондонское толковище для нас хоть какую-то угрозу? Конечно, нет. Между словами на публику и конфиденциальными оценками разница есть, и она существенная, если не сказать — колоссальная.Навредят ли собравшиеся в британской столице возобновившимся нашим контактам с американцами? Тоже нет. Утвердительно нет, потому что совокупный потенциал любого уровня у возможных саботажников процесса мирного урегулирования и имеющегося у США точно не в пользу общеевропейцев.Тогда почему мы об этом говорим?Потому что пока на нашу родину еженощно летят беспилотники, маршруты для которых, как и цели, выбирают европейские натовцы, пока киевские вставляют свое слово в двусторонних российско-американских дискуссиях, пока в ЕС ищут, где бы собрать почти триллион евро на войну с нами, мы не можем и не будем чувствовать себя в безопасности. Пока наши озабоченности не прописаны черным по белому, не включены как пункты в соглашение о мире, пока Украина не денацифирована, пока не обозначен ее нейтральный, внеблоковый статус, у нас в союзниках — только наша армия и наш флот. И даже если европейские политики тренируются махать хвостами в требуемой их хозяевам амплитуде, мы не можем и не будем доверять жестам.Судьба их экспедиционного корпуса — история. Мы же живем сегодняшним временем. И поступками.Так что подождем дел, отточенных, сформулированных и положенных на бумагу договоренностей, как и признания, документированного, подписанного и принятого нашими противниками, что мы в противостоянии с ними безоговорочно победили.

https://ria.ru/20250318/peregovorov-2005780469.html

https://ria.ru/20250319/saks-2006018126.html

https://ria.ru/20250319/rossija-2006058034.html

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