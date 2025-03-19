https://ria.ru/20250319/peregovory-2005960600.html

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о переговорах российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Ключевые... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:52:00+03:00

2025-03-19T13:52:00+03:00

2025-03-19T14:15:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

дональд трамп

владимир путин

россия

дмитрий песков

в мире

сша

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о переговорах российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Ключевые тезисы:Во вторник вечером президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, владимир путин, россия, дмитрий песков, в мире, сша