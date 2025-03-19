Рейтинг@Mail.ru
Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 19.03.2025 (обновлено: 14:15 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/peregovory-2005960600.html
Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о переговорах российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Ключевые... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:52:00+03:00
2025-03-19T14:15:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дональд трамп
владимир путин
россия
дмитрий песков
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991061469_0:104:3186:1896_1920x0_80_0_0_5e6491d28d4d67732e0d0f9a6d3fcd8e.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о переговорах российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Ключевые тезисы:Во вторник вечером президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html
https://ria.ru/20250319/kiev-2005936028.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991061469_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_fbfa3a0f201b85ad838c86d521818a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, владимир путин, россия, дмитрий песков, в мире, сша
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, В мире, США

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин разговаривает по телефону
Президент Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о переговорах российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Ключевые тезисы:
  • Путин и Трамп хорошо понимают и доверяют друг другу.
  • Лидеры стран намерены поэтапно восстанавливать российско-американские отношения.
  • Твердая воля президентов является лучшим залогом того, что Москва и Вашингтон пойдут по пути восстановления отношений.
  • Российский лидер открыт и заинтересован в контактах с президентом США, Москва видит взаимность со стороны Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
11:58
  • Путин и Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры.
  • О смене власти на Украине посредством выборов речь во время разговора не шла.
  • Затрагивалась тема необходимости остановки поставок вооружений Киеву.
  • Остановка военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между Москвой и Вашингтоном, но публично обсуждаться эта тема не будет.
  • Вопрос восстановления прямого авиасообщения между Россией и США в ходе телефонного разговора Путина и Трампа не затрагивался.
  • Потребуются время и усилия для реставрации отношений Москвы и Вашингтона после недружественных действий прошлой администрации Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе
08:00
  • Сегодня и завтра состоятся согласования дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии.
  • Эти переговоры Москвы и Вашингтона будут иметь насыщенную повестку дня.
Во вторник вечером президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Пожар - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект на Кубани
12:42
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала