Нетаньяху поздравил народ Ирана с праздником Навруз
Нетаньяху записал видеообращение, в котором поздравил Иран с праздником Навруз
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором поздравил его с праздником Навруз.
По иранскому календарю отмечается начало нового 1404-го года.
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"Я хотел бы пожелать иранскому народу и всем персам счастливого Навруза. Я желаю вам здоровья, счастья, процветания и, прежде всего, свободы. Пусть этот год станет годом..., когда риал обретет настоящую ценность..., годом... дружбы с теми, кто искренне желает вам добра, в том числе с моей страной — Израилем... Годом... свободы от угнетения, свободы от нужды, свободы жить, свободы выбирать", - заявил израильский премьер в видеообращении.
История Навруза уходит корнями в I тысячелетие до нашей эры, когда на территории древнего Ирана существовала религия зороастризма. Навруз (в переводе с фарси - "новый день") — один из древнейших праздников, отмечаемый народами Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года. Традиции Навруза включают приготовление праздничных блюд, проведение народных гуляний, спортивных соревнований, театрализованных представлений и благотворительных акций. Десять лет назад ЮНЕСКО включило праздник в Список нематериального культурного наследия человечества. С этого момента он называется "Международный день Навруз".
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