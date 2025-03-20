https://ria.ru/20250320/netanjahu-2006332285.html

Нетаньяху поздравил народ Ирана с праздником Навруз

Нетаньяху поздравил народ Ирана с праздником Навруз - РИА Новости, 20.03.2025

Нетаньяху поздравил народ Ирана с праздником Навруз

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором поздравил его с праздником Навруз. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T22:46:00+03:00

2025-03-20T22:46:00+03:00

2025-03-20T22:46:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором поздравил его с праздником Навруз. По иранскому календарю отмечается начало нового 1404-го года. "Я хотел бы пожелать иранскому народу и всем персам счастливого Навруза. Я желаю вам здоровья, счастья, процветания и, прежде всего, свободы. Пусть этот год станет годом..., когда риал обретет настоящую ценность..., годом... дружбы с теми, кто искренне желает вам добра, в том числе с моей страной — Израилем... Годом... свободы от угнетения, свободы от нужды, свободы жить, свободы выбирать", - заявил израильский премьер в видеообращении. История Навруза уходит корнями в I тысячелетие до нашей эры, когда на территории древнего Ирана существовала религия зороастризма. Навруз (в переводе с фарси - "новый день") — один из древнейших праздников, отмечаемый народами Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года. Традиции Навруза включают приготовление праздничных блюд, проведение народных гуляний, спортивных соревнований, театрализованных представлений и благотворительных акций. Десять лет назад ЮНЕСКО включило праздник в Список нематериального культурного наследия человечества. С этого момента он называется "Международный день Навруз".

https://ria.ru/20250320/navruz-1934193003.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, средняя азия, биньямин нетаньяху, юнеско