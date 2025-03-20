https://ria.ru/20250320/merts-2006133435.html
"В истерике". Во Франции пришли в ярость из-за слов Мерца о России
"В истерике". Во Франции пришли в ярость из-за слов Мерца о России - РИА Новости, 20.03.2025
"В истерике". Во Франции пришли в ярость из-за слов Мерца о России
Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в речи в бундестаге фактически объявил войну России, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в речи в бундестаге фактически объявил войну России, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!" — написал Филиппо.Французский политик также напомнил, что возможный будущий немецкий лидер назвал конфликт на Украине войной и против Европы.Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в четверг написал в Telegram-канале, что Мерц производит "странное впечатление" на фоне политики США. Сенатор отметил, что депутатам бундестага надо посмотреть видеохронику 1940-х годов, чтобы вспомнить, что такое настоящая война, какие преступления совершил Третий Рейх в России, и чем война обернулась для Германии, которая ее развязала. По мнению Пушкова, в ФРГ "совсем об этом забыли".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250320/nyt-2006126726.html
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в мире, россия, германия, европа, флориан филиппо, фридрих мерц, патриот, совет федерации рф, нато, алексей пушков
В мире, Россия, Германия, Европа, Флориан Филиппо, Фридрих Мерц, Патриот, Совет Федерации РФ, НАТО, Алексей Пушков
"В истерике". Во Франции пришли в ярость из-за слов Мерца о России
Политик Филиппо: Мерц в своей речи в бундестаге объявил войну России