https://ria.ru/20250320/krokus-2006188321.html

Исполнители теракта в "Крокусе" признали, что собирались уехать на Украину

Исполнители теракта в "Крокусе" признали, что собирались уехать на Украину - РИА Новости, 20.03.2025

Исполнители теракта в "Крокусе" признали, что собирались уехать на Украину

Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" признались следствию, что планировали скрыться на Украине, однако неизвестно, была ли организована их... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:55:00+03:00

2025-03-20T13:55:00+03:00

2025-03-20T14:03:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

украина

крокус

происшествия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" признались следствию, что планировали скрыться на Украине, однако неизвестно, была ли организована их встреча, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов."Действительно, они целенаправленно двигались в сторону Украины, планировали там скрыться, но скорее из тех соображений, что это близко и из этой страны нет выдачи. Мой подзащитный как раз был водителем, он был знаком с заранее обозначенным маршрутом, этот вариант исходил от организаторов теракта. Тем не менее, неизвестно, ждал ли их там кто-либо - по крайней мере, обвиняемые об этом не знали", - рассказал собеседник агентства."Сегодня Мосгорсуд продлил срок ареста до 22 мая Мирзоеву и еще троим предполагаемым исполнителям теракта."Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.

https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html

https://ria.ru/20250320/krokus-2006185816.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, крокус, происшествия