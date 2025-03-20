https://ria.ru/20250320/krokus-2006185816.html

Адвокат рассказал о других возможных целях исполнителей теракта в "Крокусе"

Адвокат рассказал о других возможных целях исполнителей теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 20.03.2025

Адвокат рассказал о других возможных целях исполнителей теракта в "Крокусе"

Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" также изучали Красную площадь, московскую синагогу и ТРЦ "МЕГА Белая Дача" на предмет совершения... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:40:00+03:00

2025-03-20T13:40:00+03:00

2025-03-20T14:42:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

крокус

московский городской суд

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" также изучали Красную площадь, московскую синагогу и ТРЦ "МЕГА Белая Дача" на предмет совершения теракта, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов. "Они, помимо "Крокуса", были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро "Чистые пруды", в "МЕГА Белая Дача", присматривались, фотографировали. В самом "Крокусе" они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку", - рассказал собеседник агентства. Сегодня Мосгорсуд продлил срок ареста до 22 мая Мирзоеву и еще троим предполагаемым исполнителям теракта. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.

https://ria.ru/20250308/boevik-2003789844.html

https://ria.ru/20250318/memorial-2005832991.html

https://ria.ru/20250320/krokus-2006188321.html

красногорск

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