https://ria.ru/20250320/kreml-2006168901.html
Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца
Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца - РИА Новости, 20.03.2025
Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца
Помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду обсуждали вопрос о том, кто мог бы представлять РФ и... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:50:00+03:00
2025-03-20T12:50:00+03:00
2025-03-20T12:56:00+03:00
россия
украина
сша
юрий ушаков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дмитрий песков
майк уолтц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_bfb9e0599eec18c3efa71ea9698c3d90.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду обсуждали вопрос о том, кто мог бы представлять РФ и Соединенные Штаты в переговорах на экспертном уровне по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Эта тема (состава переговорщиков на переговорах РФ и США по Украине - ред.) упоминалась, действительно. И вчера также об этом шла речь в ходе телефонного разговора Ушакова с его коллегой, господином Уолтцем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора кандидатуру главного переговорщика России и США.
https://ria.ru/20250320/nyt-2006126726.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_52920d2546eed17fff0f09a05a40a45f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, юрий ушаков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков, майк уолтц, в мире
Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дмитрий Песков, Майк Уолтц, В мире
Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца
Песков: Ушаков и Уолтц обсудили вопрос о представителях от России и США