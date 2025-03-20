https://ria.ru/20250320/kreml-2006168901.html

Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца

Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца - РИА Новости, 20.03.2025

Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца

Помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду обсуждали вопрос о том, кто мог бы представлять РФ и... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:50:00+03:00

2025-03-20T12:50:00+03:00

2025-03-20T12:56:00+03:00

россия

украина

сша

юрий ушаков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

дмитрий песков

майк уолтц

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду обсуждали вопрос о том, кто мог бы представлять РФ и Соединенные Штаты в переговорах на экспертном уровне по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Эта тема (состава переговорщиков на переговорах РФ и США по Украине - ред.) упоминалась, действительно. И вчера также об этом шла речь в ходе телефонного разговора Ушакова с его коллегой, господином Уолтцем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора кандидатуру главного переговорщика России и США.

https://ria.ru/20250320/nyt-2006126726.html

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украина

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россия, украина, сша, юрий ушаков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков, майк уолтц, в мире