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Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца - РИА Новости, 20.03.2025
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12:50 20.03.2025 (обновлено: 12:56 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/kreml-2006168901.html
Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца
Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца - РИА Новости, 20.03.2025
Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца
Помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду обсуждали вопрос о том, кто мог бы представлять РФ и... РИА Новости, 20.03.2025
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россия
украина
сша
юрий ушаков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дмитрий песков
майк уолтц
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду обсуждали вопрос о том, кто мог бы представлять РФ и Соединенные Штаты в переговорах на экспертном уровне по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Эта тема (состава переговорщиков на переговорах РФ и США по Украине - ред.) упоминалась, действительно. И вчера также об этом шла речь в ходе телефонного разговора Ушакова с его коллегой, господином Уолтцем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора кандидатуру главного переговорщика России и США.
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россия, украина, сша, юрий ушаков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков, майк уолтц, в мире
Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дмитрий Песков, Майк Уолтц, В мире
Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца

Песков: Ушаков и Уолтц обсудили вопрос о представителях от России и США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в среду обсуждали вопрос о том, кто мог бы представлять РФ и Соединенные Штаты в переговорах на экспертном уровне по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Эта тема (состава переговорщиков на переговорах РФ и США по Украине - ред.) упоминалась, действительно. И вчера также об этом шла речь в ходе телефонного разговора Ушакова с его коллегой, господином Уолтцем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора кандидатуру главного переговорщика России и США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
СМИ рассказали о реакции на Украине на новое предложение Трампа
Вчера, 10:08
 
РоссияУкраинаСШАЮрий УшаковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Дмитрий ПесковМайк УолтцВ мире
 
 
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