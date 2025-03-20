https://ria.ru/20250320/kostroma-1900257294.html

Музей сыра и терем Берендея: куда сходить в Костроме в 2025 году

Что посмотреть в Костроме 2025: достопримечательности, куда сходить, фото

Музей сыра и терем Берендея: куда сходить в Костроме в 2025 году

Кострома входит в состав Золотого кольца России и известна своими древними памятниками архитектуры. Особенно она хороша летом и осенью. Куда сходить и что... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:51:00+03:00

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2025-03-20T19:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Кострома входит в состав Золотого кольца России и известна своими древними памятниками архитектуры. Особенно она хороша летом и осенью. Куда сходить и что самостоятельно посмотреть в Костроме за 1-2 дня, как добраться до города: на машине, поезде или самолете. Главные достопримечательности с фото и описанием, — в материале РИА Новости.Достопримечательности КостромыКострома располагается вдоль реки Волги примерно в 330 километрах к северо-востоку от Москвы, она была основана в 1152 году Юрием Долгоруким, хотя первые документальные свидетельства датируются 1213 годом. История города очень насыщенна: его разоряли во время войн, несколько раз сжигали. Несмотря на это к середине XVII Кострома стала третьим городом Московской Руси по экономическому развитию и крупным центром ремесленников — местные иконописцы, кузнецы, кожевники, строители и другие мастера были известны по всему государству.До сих пор в Костроме сохранились древние храмы и монастыри, исторические памятники, связанные с династией Романовых, и классическая архитектура XVII века.Как добраться до КостромыИз Москвы в Кострому проще всего добраться на “Ласточке”, которая ходит ежедневно, — путь займет 4-5 часов, а билет стоит от 1500 рублей. Есть более дешевые билеты на поезд, но ехать придется на несколько часов дольше. Из Санкт-Петербурга в город летают самолеты, при этом билеты стоят от 4500 тысяч на человека, а путь занимает 2 часа. Если добираться на поезде, то понадобится свыше 10 часов в один конец.Поездка на машине из Москвы займет более 5 часов, двигаться нужно сначала по Ярославскому шоссе, а затем по федеральной автомобильной дороге М-8 “Холмогоры”.Что посмотреть в КостромеКострома по праву считается одним из самых интересных городов Золотого кольца России. Ее называют “колыбель династии Романовых” (Ипатьевский монастырь стал местом, откуда родоначальник новой династии — Михаил Романов — призывался на царство), а еще родина Снегурочки и народного героя Ивана Сусанина. При этом туристов порадуют не только исторические объекты культурного наследия, но и живописные волжские пейзажи.Красные торговые рядыТорговые ряды — это комплекс зданий конца XVIII — начала XIX веков, которые расположены в самом центре города. Название “красные ряды” они получили потому, что раньше здесь торговали “красным” товаром, то есть материалами для одежды — тканями и мехами. Также тут продавали мучные изделия, табак, рыбу, мясо, овощи и т.д. Сейчас в здании находится действующий торговый центр, где можно купить продукцию местных производителей. В архитектурный ансамбль входит и церковь Спаса в Рядах, которую возвели еще до торгового комплекса. Она открыта ежедневно, а по выходным там проходят службы.Костромская слободаМузей-заповедник Костромская слобода считается одним из старейших музеев под открытым небом в России и находится у слияния Волги и реки Костромы. Здесь представлены образцы деревянного зодчества XVIII–XX веков, которые были привезены из разных уголков Костромской области.Особенно красиво на фоне живописной природы смотрятся церковь Собора Пресвятой Богородицы середины XVI века из села Холм, церковь Спаса Всемилостивого XVIII века из села Фоминское, церковь Ильи Пророка из села Верхний Березовец. Также на территории музея есть этнографическая деревня. А еще здесь проходят массовые гуляния и фестивали.Беседка ОстровскогоБеседка Островского находится на берегу Волги в Центральном парке — любимом месте отдыха не только жителей города, но и туристов. Она появилась здесь в 1956 году и выполнена в стиле построек середины XIX века. Отсюда открывается красивый вид на Волгу. Здесь же снимали “Жестокий романс” Эльдара Рязанова по пьесе А.Н. Островского “Бесприданница”.УсадьбыНа центральной Сусанинской площади располагается одна из крупнейших усадеб в Костроме, а также памятник архитектуры эпохи классицизма — дом сенатора Борщова. Известно, что в 1834 году здесь останавливался Николай I с наследником престола Александром II, которого сопровождал поэт Василий Жуковский. Сейчас усадьба имеет статус объекта культурного наследия, внутри находится городской суд.Еще одно здание в стиле классицизма находится на Молочной горе — усадьба Колодезниковых представляет собой образец купеческой городской архитектуры постройки начала XIX века. Сооружение выполнено полностью из кирпича, а второй этаж украшает нарядная лепнина.Терем СнегурочкиВ 2002 году Кострому признали родиной Снегурочки, поэтому чуть позже здесь открылся музей, посвященный персонажам русских сказок. Во время экскурсии гостям рассказывают о славянских обычаях и легендах, для них открыта Ледяная комната, где можно сфотографироваться со скульптурами изо льда, поучаствовать в развлекательных мероприятиях. Памятник Ивану СусанинуПамятник Ивану Сусанину стоит недалеко от Торговых рядов на Сусанинской площади. Возвели его в середине прошлого века вместо памятника царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину, который был разрушен в 1918—1928 годах. Монумент представляет собой высокий постамент, на котором установлена фигура крестьянина в длинных одеждах. Надпись на памятнике гласит: “Ивану Сусанину — патриоту земли русской”.Арт-площадка “Станция”Арт-площадка открылась в 2009 году и была создана для развития современного искусства в Костроме и поддержки талантливых хореографов. Находится “Станция” в исторической части города, в пространстве бывшей Льняной мануфактуры. Здесь ставят театральные и танцевальные спектакли, проходят выставки, кинопоказы, перформансы, музыкальные концерты. Еще на территории арт-площадки можно посетить мастер-классы по современному танцу.Сумароковская лосиная фермаФерма расположилась в 20 километрах от Костромы на территории заказника "Сумароковский”, большая часть которого покрыта лесом. Для туристов она открыта круглый год, здесь можно не только сфотографироваться с лосями и покормить их, но и приобрести сувениры, а с мая по сентябрь попробовать лосиное молоко.ТеатрыВ Костроме работают несколько театров. Например, Государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Костромской областной театр кукол, Камерный драматический.Драматический театр им. ОстровскогоТеатр имени Александра Островского был открыт в 1808 году и считается одним из старейших в России. Здесь в 1812 году после эвакуации из Москвы играли актеры Московского императорского театра, которые оказали большое влияние на культурную жизнь города. Также именно тут зрители впервые увидели спектакли по пьесам Островского, которые ставят и по сей день. Еще в репертуаре есть произведения Чехова, Лопе де Вега, Пушкина и других.В театре есть музей, в котором выставлен реквизит, костюмы и элементы декораций. Во время экскурсии гиды рассказывают об истории театра и об особенностях постановок.Кукольный театрКостромской областной театр кукол находится в центре города в здании 1896 года постройки. Первый спектакль в нем сыграли в 1936 году энтузиасты ТЮЗа. Открывшись незадолго до Великой Отечественной войны, театр продолжал работать даже в эти непростые годы — артисты дали 85 спектаклей с 1941 по 1942 год.Сейчас репертуар театра кукол подходит не только для детей, но и взрослых — в нем есть как экспериментальные постановки, так и интерактивные представления для самых маленьких.МузеиВ Костроме открыты не только музеи, посвященные богатой истории области, но и современные площадки. Например, Музей сыра или Музей моды Снегурочки.Музей-заповедник ГауптвахтаМузей-заповедник находится в здании бывшей гауптвахты, которое представляет собой памятник архитектуры эпохи позднего классицизма. Сейчас внутри расположена экспозиция военно-исторического отдела Костромского музея-заповедника. Выставки знакомят посетителей с военной историей Костромского края, рассказывают о периодах Гражданской и Великой Отечественной войн.Музейно-выставочный комплекс “Терем Берендея”Музей посвящен фольклору и сказочному народу берендеев, которые согласно легендам раньше населяли костромские земли. В экспозиции можно увидеть предметы крестьянского быта, орудия труда, старинные игрушки и деревянные скульптуры славянских божеств — Перуна, Велеса, Макоши, Сварога и пр. Для детей проводят мастер-классы по изготовлению оберегов и познавательные квест-игры.Музей сыраКостромской сыр известен на всю страну и именно благодаря ему в 2017 году Кострома заняла третье место в гастрономическом рейтинге городов России. В этом же году в старинном купеческом особняке конца XVIII века открылся музей, посвященный продукту. Здесь туристы могут узнать о “сырных” традициях разных народов, необычных сортах, посетить интерактивные и гастрономические программы и купить сувениры.Музей льна и берестыМузей располагается на Терешковой улице и был открыт в 2005 году усилиями уроженки города Натальи Забавиной. Он поделен на две части — зал льна и зал бересты. В первой представлены льняные изделия разных периодов, а также можно увидеть процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи. Во второй представлены множество старинных берестяных изделий, которые были собраны в экспедициях по Костромской области.Романовский музейРомановский музей был создан в 1913 году к празднованию 300-летия династии Романовых. В постоянной экспозиции представлены картины Ильи Репина, Ивана Шишкина, Константина Коровина, Константина и Владимира Маковских и многих других. Также посетители могут познакомиться с работами авангардистов и посмотреть на произведения древнерусского искусства.Парки и садыКострома расположена на берегах реки Волги и славится своими живописными пейзажами. Для тихих прогулок особенно популярен Центральный парк, а в Парке “Берендеевка” можно искупаться и позагорать летом.Центральный паркВход в парк находится в самом центре города на улице Чайковского на холме, возвышающемся над Волгой, на реку можно полюбоваться со смотровой площадки. В парке высажено много деревьев, есть удобные скамейки для отдыха, дорожки для роликов и велосипедов и детские площадки.Парк “Берендеевка”Сосново-березовый парк “Берендеевка” расположен в экологически чистой зоне недалеко от города. Сейчас здесь открыт одноименный парк-отель и ресторан, музей “Терем Берендея”, для туристов есть деревянные беседки, мангал и детский городок. На территории парка есть три водоема, где можно порыбачить, покататься на водных лыжах или искупаться летом. В одном из водоемов живут утки, которых можно покормить.Соборы и храмыВ советское время многие памятники православной архитектуры в центре Костромы были разрушены. Но некоторые из них сохранились.Ипатьевский монастырьСвято-Троицкий Ипатьевский монастырь считается одной из главных достопримечательностей Костромы. Первое летописное упоминание о нем датируется 1432 годом, но, возможно, он был построен гораздо раньше. Монастырь находится на высоком берегу Волги и раньше выполнял функцию оборонительного сооружения, поэтому окружен крепостной стеной. При Романовых монастырь звали “колыбелью династии”, из-за чего он занимал привилегированное положение.Сейчас в Свято-Троицком соборе Ипатьевского монастыря хранится Тихвинская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь Костромы. А в библиотеке обители находится Ипатьевская летопись. Нужно учитывать, что женщин внутрь пускают только в платке и в юбке, которые можно взять на месте, также для туристов открыта только старая часть монастыря.Церковь ВоскресенияЦерковь Воскресения Христова на Дебре тоже располагается на берегу Волги, она была построена около 1652 года. В 1913 году сюда заезжал Николай II, но в советское время в стенах церкви были устроены зернохранилище и военный склад, здесь до начала 90-х хранилась еще одна из самых почитаемых костромских святынь — Феодоровская икона Божией Матери. Сейчас Церковь Воскресения на Дебре открыта ежедневно с 7:30 до 20:00, а в 8:30 совершается литургия.ЭкскурсииМногие достопримечательности Костромы находятся в самом центре, поэтому их можно посмотреть на обзорной экскурсии с гидом всего за полтора-два часа. Также туроператоры предлагают необычные программы: знакомство с ювелирной историей города, путешествие по местам, связанным с российским кинематографом, а еще развлекательные квесты. Кроме того, можно съездить в небольшой, но древний город Плес и полюбоваться живописными видами, посмотреть на маленькие деревенские церкви и старинные деревянные дома, посетить Музей Исаака Левитана.Маршрут на 1-2 дняГлавные достопримечательности города можно увидеть за один день — на это уйдет примерно 6-7 часов. Начинается маршрут с Сусанинской площади, где расположилось здание Гауптвахты, дом сенатора Борщова и Пожарная каланча. Неподалеку от площади находятся Красные торговые ряды, откуда можно дойти до памятника Ивану Сусанину, а затем прогуляться по Волжской набережной. При желании в теплое время года по Волге можно прокатиться на теплоходе. На набережной находится беседка Островского и Центральный парк. Следующая остановка — музей Романовых, а завершается маршрут в музее Снегурочки.Прогулку по противоположному берегу Волги можно построить так: Костромская слобода — Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь — Музей льна и бересты. Хоть путь и кажется коротким, он может занять несколько часов.Куда сходить с ребенкомПервое, куда стоит сходить с ребенком в Костроме, — музей Снегурочки, а также “Терем Берендея”, в которых интересные и познавательные экскурсии сочетаются с развлекательной программой. Если позволяет время, то можно посетить Театр кукол, который предлагает спектакли для малышей и постановки по произведениям из школьной программы. Еще популярностью пользуются лосиная ферма, костромской зоопарк и экзотариум, где живут экзотические представители фауны со всей планеты. Другие варианты: музей сладостей “Русские сласти”, сказочный музей “Лес-чудодей” и Музей природы.Куда сходить с девушкойЦентральный парк и набережная хорошо подходят для романтической прогулки, особенно вечером, когда садится солнце и включается городская иллюминация. Для культурного отдыха подойдут Драматический театр им. Островского, Камерный драматический театр, в котором показывают пьесы Шекспира, Гоголя, Фонвизина и других. Популярностью пользуется и музей "Дом городского головы Г.Н. Ботникова”, здесь восстановлена атмосфера и интерьеры жилого дома начала прошлого столетия. Также можно посетить музей народных промыслов “Петровская игрушка”, Музей театрального костюма и Музей ювелирного искусства.Где вкусно поестьИз местной кухни стоит попробовать костромские зеленые щи, телячьи щечки и фирменные заготовки из домашнего погреба. Их подают в самом популярном ресторане города под названием “Гроза”, который не раз удостаивался престижных премий в сфере ресторанного бизнеса. Также стоит посетить кафе “Самовар”. Оно находится в самом центре города на Сусанинской площади и известно своими сбитнем, наливками и чаем. Кафе “Рога и копыта” стилизовано под фильмы об Остапе Бендере, а ресторан “Сыровар” славится свежими сырами, рядом с ним есть сырная лавка, где можно найти продукт на любой вкус.Где остановитьсяЛучше всего останавливаться недалеко от Сусанинской площади, тогда основные достопримечательности будут в пешей доступности. В центре достаточно неплохих отелей, самый известный из которых “Островский” — оттуда открываются виды на Дворянское собрание, Романовский музей и театр А.Н.Островского. Цены на номера начинаются от 5800 рублей. Примерно такие же цены в “Я-Отеле”, который находится неподалеку. Также в городе можно забронировать апартаменты или остановиться в хостеле.Советы туристамКострома богата на изделия из натуральных материалов, поэтому из поездки стоит привезти что-то из льна или бересты. Также не следует обходить стороной местный сыр, который можно купить в сырных лавках. Если поездка намечается весной, то с собой нужно иметь зонт или дождевик, особенно в мае, когда в городе обычно дождливо и сыро.Считается, что лучшее время для посещения Костромы — лето и начало осени, когда природа области выглядит особенно живописной.Если уже составлен маршрут, перед поездкой стоит проверить режимы работы музеев — некоторые из них могут быть закрыты в выходные, а некоторые экскурсии требуют предварительной записи.

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Алёна Пава

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