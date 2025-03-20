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Европа не сможет содержать Киев в одиночку, заявил Пушков - РИА Новости, 20.03.2025
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22:49 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/kiev-2006332600.html
Европа не сможет содержать Киев в одиночку, заявил Пушков
Европа не сможет содержать Киев в одиночку, заявил Пушков - РИА Новости, 20.03.2025
Европа не сможет содержать Киев в одиночку, заявил Пушков
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что Европа не сможет содержать Украину в одиночку. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:49:00+03:00
2025-03-20T22:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что Европа не сможет содержать Украину в одиночку. "Уже сейчас видно, насколько непросто Европе содержать Украину. Вопреки иллюзии, которую пытаются создать (глава Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен и Ко, о неограниченных финансовых ресурсах Европы, это далеко от реальности. Только что выделение 40 миллиардов долларов Украине заблокировали четыре страны, среди которых агрессивно настроенная Франция, по веской причине: это страны ЕС с наихудшими финансовыми показателями и наибольшими долгами. Остальные три - Испания, Италия, Португалия. У них нет лишних денег", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, одно дело - финансово поддерживать Киев вместе с Вашингтоном, а в военном плане - будучи на подхвате у США, и совсем другое - "тянуть" Украину в одиночку. "Но именно это и предстоит Европе, если будет поддерживать Украину по старой формуле - "столько, сколько потребуется" в случае, если США отойдут в сторону в соответствии с формулой (президента Соединенных Штатов Дональда - ред.) Трампа, согласно которой "бесплатных завтраков, обедов и ужинов" для Киева больше не будет", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250317/pushkov-2005405150.html
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в мире, украина, европа, сша, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф, еврокомиссия, киев, россия
В мире, Украина, Европа, США, Алексей Пушков, Сергей Лавров, НАТО, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия, Киев, Россия
Европа не сможет содержать Киев в одиночку, заявил Пушков

Пушков: Европа не сможет содержать Украину в одиночку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что Европа не сможет содержать Украину в одиночку.
"Уже сейчас видно, насколько непросто Европе содержать Украину. Вопреки иллюзии, которую пытаются создать (глава Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен и Ко, о неограниченных финансовых ресурсах Европы, это далеко от реальности. Только что выделение 40 миллиардов долларов Украине заблокировали четыре страны, среди которых агрессивно настроенная Франция, по веской причине: это страны ЕС с наихудшими финансовыми показателями и наибольшими долгами. Остальные три - Испания, Италия, Португалия. У них нет лишних денег", - написал он в своем Telegram-канале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Пушков раскрыл тайный замысел Европы по Украине
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По мнению сенатора, одно дело - финансово поддерживать Киев вместе с Вашингтоном, а в военном плане - будучи на подхвате у США, и совсем другое - "тянуть" Украину в одиночку.
"Но именно это и предстоит Европе, если будет поддерживать Украину по старой формуле - "столько, сколько потребуется" в случае, если США отойдут в сторону в соответствии с формулой (президента Соединенных Штатов Дональда - ред.) Трампа, согласно которой "бесплатных завтраков, обедов и ужинов" для Киева больше не будет", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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В миреУкраинаЕвропаСШААлексей ПушковСергей ЛавровНАТОСовет Федерации РФЕврокомиссияКиевРоссия
 
 
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