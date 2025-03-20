Европа не сможет содержать Киев в одиночку, заявил Пушков
Пушков: Европа не сможет содержать Украину в одиночку
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что Европа не сможет содержать Украину в одиночку.
"Уже сейчас видно, насколько непросто Европе содержать Украину. Вопреки иллюзии, которую пытаются создать (глава Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен и Ко, о неограниченных финансовых ресурсах Европы, это далеко от реальности. Только что выделение 40 миллиардов долларов Украине заблокировали четыре страны, среди которых агрессивно настроенная Франция, по веской причине: это страны ЕС с наихудшими финансовыми показателями и наибольшими долгами. Остальные три - Испания, Италия, Португалия. У них нет лишних денег", - написал он в своем Telegram-канале.
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"Но именно это и предстоит Европе, если будет поддерживать Украину по старой формуле - "столько, сколько потребуется" в случае, если США отойдут в сторону в соответствии с формулой (президента Соединенных Штатов Дональда - ред.) Трампа, согласно которой "бесплатных завтраков, обедов и ужинов" для Киева больше не будет", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.