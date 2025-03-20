https://ria.ru/20250320/kazan-2006136137.html
Более 13 тыс человек участвовали в республиканском ифтаре в Татарстане
Более 13 тыс человек участвовали в республиканском ифтаре в Татарстане - РИА Новости, 20.03.2025
Более 13 тыс человек участвовали в республиканском ифтаре в Татарстане
Более 13 тысяч человек приняли участие в XIII Республиканском ифтаре, который прошел на площадке выставочного центра "Казань Экспо", сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:53:00+03:00
2025-03-20T10:53:00+03:00
2025-03-20T10:53:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
камиль самигуллин
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КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Более 13 тысяч человек приняли участие в XIII Республиканском ифтаре, который прошел на площадке выставочного центра "Казань Экспо", сообщает пресс-служба главы Татарстана. Ифтар - вечернее разговение у мусульман во время священного месяца Рамадан. Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил XIII Республиканский ифтар. Его сопровождал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. "В этом году в ифтаре приняли участие рекордное количество человек - более 13 тысяч. В их числе верующие из разных уголков республики, ветераны СВО и родственники участников боевых действий, а также религиозные, общественные, культурные и государственные деятели", - говорится в сообщении. В проведении ифтара помогали порядка 800 волонтеров. Для удобства гостей были организованы дополнительные гардеробы, большой зал для намаза, а для приема пищи подготовили целый павильон. Меню для постящихся состояло из основного блюда, напитков, фруктов, овощей и сладостей. В холле выставочного комплекса организована масштабная экспозиция о вкладе мусульман в Победу в Великой Отечественной войне и поддержке участников СВО. "С каждым годом количество постящихся увеличивается, люди стремятся разделить друг с другом радость Рамадана. XIII Республиканский ифтар – тому подтверждение. Значит, его нужно развивать и увеличивать масштабность", - отметил первый заммуфтия Татарстана Ильфар Хасанов. Организаторами республиканского ифтара выступили Духовное управление мусульман Татарстана, дирекция стадиона "Ак Барс Арена" и национально-туристический комплекс "Туган Авылым".
https://ria.ru/20250226/tatarstan-2001702231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, камиль самигуллин
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Камиль Самигуллин
Более 13 тыс человек участвовали в республиканском ифтаре в Татарстане
Более 13 тысяч человек приняли участие в XIII Республиканском ифтаре в Казани
КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Более 13 тысяч человек приняли участие в XIII Республиканском ифтаре, который прошел на площадке выставочного центра "Казань Экспо", сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Ифтар - вечернее разговение у мусульман во время священного месяца Рамадан. Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил XIII Республиканский ифтар. Его сопровождал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
"В этом году в ифтаре приняли участие рекордное количество человек - более 13 тысяч. В их числе верующие из разных уголков республики, ветераны СВО и родственники участников боевых действий, а также религиозные, общественные, культурные и государственные деятели", - говорится в сообщении.
В проведении ифтара помогали порядка 800 волонтеров.
Для удобства гостей были организованы дополнительные гардеробы, большой зал для намаза, а для приема пищи подготовили целый павильон. Меню для постящихся состояло из основного блюда, напитков, фруктов, овощей и сладостей. В холле выставочного комплекса организована масштабная экспозиция о вкладе мусульман в Победу в Великой Отечественной войне и поддержке участников СВО.
"С каждым годом количество постящихся увеличивается, люди стремятся разделить друг с другом радость Рамадана. XIII Республиканский ифтар – тому подтверждение. Значит, его нужно развивать и увеличивать масштабность", - отметил первый заммуфтия Татарстана Ильфар Хасанов.
Организаторами республиканского ифтара выступили Духовное управление мусульман Татарстана, дирекция стадиона "Ак Барс Арена" и национально-туристический комплекс "Туган Авылым".