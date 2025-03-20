https://ria.ru/20250320/karasinyj-2006256988.html
Карасин хорошо разбирается в украинском вопросе, заявил Орджоникидзе
Карасин хорошо разбирается в украинском вопросе, заявил Орджоникидзе - РИА Новости, 20.03.2025
Карасин хорошо разбирается в украинском вопросе, заявил Орджоникидзе
Сенатор Григорий Карасин возглавил делегацию экспертов от РФ на переговорах с США, посвященных черноморской инициативе, так как ранее являлся замглавы МИД... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:38:00+03:00
2025-03-20T17:38:00+03:00
2025-03-20T17:38:00+03:00
григорий карасин
сергей орджоникидзе
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сенатор Григорий Карасин возглавил делегацию экспертов от РФ на переговорах с США, посвященных черноморской инициативе, так как ранее являлся замглавы МИД России и курировал вопросы взаимодействия со странами СНГ, он хорошо владеет проблематикой отношений с Украиной, считает бывший заместитель генсека ООН, экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. Экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе. "Григорий Борисович (Карасин - ред.) был заместителем министра иностранных дел, который курировал вопросы отношений со странами СНГ, в частности, с Украиной. Он хорошо владеет данной проблематикой... Он очень опытный человек, хорошо знающий проблематику отношений с Украиной, я считаю, это хороший выбор", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.
https://ria.ru/20250319/mobilizatsiya-2005910575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий карасин, сергей орджоникидзе, юрий ушаков, в мире
Григорий Карасин, Сергей Орджоникидзе, Юрий Ушаков, В мире
Карасин хорошо разбирается в украинском вопросе, заявил Орджоникидзе
Орджоникидзе: Карасин хорошо владеет проблематикой отношений с Украиной