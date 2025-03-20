https://ria.ru/20250320/karasinyj-2006256988.html

Карасин хорошо разбирается в украинском вопросе, заявил Орджоникидзе

Карасин хорошо разбирается в украинском вопросе, заявил Орджоникидзе - РИА Новости, 20.03.2025

Карасин хорошо разбирается в украинском вопросе, заявил Орджоникидзе

Сенатор Григорий Карасин возглавил делегацию экспертов от РФ на переговорах с США, посвященных черноморской инициативе, так как ранее являлся замглавы МИД... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:38:00+03:00

2025-03-20T17:38:00+03:00

2025-03-20T17:38:00+03:00

григорий карасин

сергей орджоникидзе

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сенатор Григорий Карасин возглавил делегацию экспертов от РФ на переговорах с США, посвященных черноморской инициативе, так как ранее являлся замглавы МИД России и курировал вопросы взаимодействия со странами СНГ, он хорошо владеет проблематикой отношений с Украиной, считает бывший заместитель генсека ООН, экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. Экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе. "Григорий Борисович (Карасин - ред.) был заместителем министра иностранных дел, который курировал вопросы отношений со странами СНГ, в частности, с Украиной. Он хорошо владеет данной проблематикой... Он очень опытный человек, хорошо знающий проблематику отношений с Украиной, я считаю, это хороший выбор", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.

https://ria.ru/20250319/mobilizatsiya-2005910575.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

григорий карасин, сергей орджоникидзе, юрий ушаков, в мире