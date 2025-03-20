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В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников

В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников - РИА Новости, 20.03.2025

В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников

Около 40 БПЛА уничтожены в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, в том числе в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших нет,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T05:46:00+03:00

2025-03-20T05:46:00+03:00

2025-03-20T05:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

воронеж

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Около 40 БПЛА уничтожены в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, в том числе в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250320/slyusar-2006102240.html

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воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия