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В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 20.03.2025 (обновлено: 05:50 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/gusev-2006102640.html
В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников
В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников - РИА Новости, 20.03.2025
В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников
Около 40 БПЛА уничтожены в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, в том числе в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших нет,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:46:00+03:00
2025-03-20T05:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Около 40 БПЛА уничтожены в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, в том числе в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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воронежская область
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воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников

Гусев: в Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников

© Фото : Минобороны РоссииРасчет ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения спецоперации
Расчет ЗРПК Панцирь-С1 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Минобороны России
Расчет ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Около 40 БПЛА уничтожены в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, в том числе в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьВоронежАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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