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В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников
В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников - РИА Новости, 20.03.2025
В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников
Около 40 БПЛА уничтожены в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, в том числе в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших нет,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:46:00+03:00
2025-03-20T05:46:00+03:00
2025-03-20T05:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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воронеж
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Около 40 БПЛА уничтожены в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, в том числе в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников
Гусев: в Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников