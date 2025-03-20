https://ria.ru/20250320/gosduma-2006220922.html

ГД отклонила проект об экзамене для мигрантов для работы в такси

ГД отклонила проект об экзамене для мигрантов для работы в такси - РИА Новости, 20.03.2025

ГД отклонила проект об экзамене для мигрантов для работы в такси

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось обязать иностранцев сдавать практический экзамен по вождению для... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:09:00+03:00

2025-03-20T15:09:00+03:00

2025-03-20T16:47:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир жириновский

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось обязать иностранцев сдавать практический экзамен по вождению для получения водительского удостоверения для работы в такси. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в августе 2024 года. В документе отмечалось, что согласно действующему законодательству, тем мигрантам, которые хотят работать в сфере пассажирских перевозок, достаточно сдать теоретическую часть экзамена, а навыки вождения подтверждаются на основании имеющихся национальных прав. Законопроектом предлагалось выдавать права категории "B" иностранцам только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Таким образом, таксистами смогли бы работать только те иностранные водители, у которых есть документы об успешной сдаче как теоретического, так и практического экзаменов. Кроме того, законопроектом предлагалось обязать иностранных граждан, которые уже получили российские права категории "B" и работают в такси, сдать практический экзамен в срок до 1 июня 2025 года. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, ЛДПР продолжит добиваться принятия данной инициативы. Он привел статистические данные, согласно которым за прошлый год количество смертельных ДТП по вине мигрантов увеличилось на 24%. "Все, что связано с мигрантами в России, должно иметь положительный характер, а не приводить к негативным последствиям. Мы не можем допустить, чтобы они привозили в страну свои многочисленные семьи, провоцировали нарушения правопорядка и становились причиной множества ДТП. ЛДПР, как и при лидерстве Владимира Жириновского, будет продолжать бороться за наведение порядка в сфере трудовой миграции. Это не просто наша инициатива, это действительно запрос общества, запрос тех, кому не безразлично, как мы будем жить и как будут жить здесь те, кто приезжает зарабатывать на жизнь в России. Мы призываем уважать наши правила, нормы и традиции", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250304/gosduma-2002909587.html

https://ria.ru/20250303/taksi-2002640774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, госдума рф