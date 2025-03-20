https://ria.ru/20250320/fsb-2006087637.html
ФСБ опубликовала документы об убийствах грудных детей украинскими полицаями
ФСБ опубликовала документы об убийствах грудных детей украинскими полицаями - РИА Новости, 20.03.2025
ФСБ опубликовала документы об убийствах грудных детей украинскими полицаями
Украинские полицейские, служившие гитлеровцам, в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях Украины с исключительной жестокостью убивали... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T00:36:00+03:00
2025-03-20T00:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские полицейские, служившие гитлеровцам, в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях Украины с исключительной жестокостью убивали детей, раскалывая им головы, а грудничков заживо закапывали в землю – об этом рассказывают рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ России. По мере освобождения Советской Украины от оккупантов Красной армией большинство пособников гитлеровцев из так называемой Украинской вспомогательной полиции (украинская шуцманшафт) бежали с отступавшими войсками вермахта, а часть пыталась скрыться в других районах республики. Следствиями по делам арестованных активных предателей, показаниями военнопленных и свидетелей был выявлен целый ряд зверских массовых убийств мирных советских граждан, учиненных украинскими полицейскими. Сейчас ФСБ опубликовало фотокопии архивных документов об этом. Так, зимой 1944 года сотрудники Отдела контрразведки "Смерш" 8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта арестовали группу украинских полицейских села Новопроскуровка Сталиндорфского района Днепропетровской области: Александра Мозгового, Филиппа Лысяка, Андрея Непляха, Петра Непляха, Александра Бабича и Ивана Несеврю. Двадцать первого февраля 1944 года начальник Управления контрразведки "Смерш" 3-го Украинского фронта генерал-майор Петр Ивашутин (после войны – один из руководителей КГБ СССР, затем начальник ГРУ) направил Военному совету 3-го Украинского фронта специальное сообщение о преступлениях, совершенных этими полицаями в Новопроскуровке. В частности, 28 февраля 1942 года Мозговой, Лысяк и Андрей Неплях, выполняя указание оккупационных германских властей, расстреляли "семьи евреев Косого и Зильберман в количестве 13 человек". "Расстрел был инсценирован отправкой этих семей в тифозную больницу", - говорилось в спецсообщении. Из этих 13 убитых часть была живьем зарыта в землю, указывал Петр Ивашутин. Полицейский Андрей Неплях, который в 1941 году, будучи бойцом Красной армии, с оружием добровольно сдался немцам в плен, на допросе признал, что "отвез на подводе к месту расстрела, под видом отправки в районную больницу, женщин, детей и стариков". "Я сбрасывал в яму тех, которые в большинстве своем еще были живы. Я лично сбросил живыми трех грудных детей", - говорил палач. По его словам, после расстрела они вместе с Мозговым и Лысяком "зарыли могилу с живыми людьми". "В ту же ночь я начисто ограбил квартиры расстрелянных Косого и Зильберман", - добавил Неплях. В спецсообщении описывался еще один факт зверской массовой казни, совершенной украинскими полицаями спустя три месяца. "Тридцать первого мая 1942 года немецко-фашистскими оккупационными властями был организован в с. Новопроскуровка расстрел 147 чел. советских граждан еврейской национальности, проживавших в селе Новопроскуровка и близлежащих еврейских национальных поселках № 8, 13 и 14. Этот расстрел советских граждан характеризуется материалами следствия как исключительный по своему содержанию акт дикой расправы над ни в чем не повинными людьми, подвергнутыми перед смертью зверским насилиям и истязаниям", - говорилось в спецсообщении. За пять дней до расстрела все еврейское население согнали в одну конюшню на окраине Новопроскуровки, людей держали там голодными. "В назначенный день, 31 мая 1942 года, группа работников жандармерии и полиции в количестве 24 человек, с собакой-ищейкой прибыла в с. Новопроскуровка и всех евреев, стариков, женщин и детей, толпой под охраной повели к заранее вырытой яме, где и были расстреляны", - отмечалось в спецсообщении. "Оставшихся в живых добивали молотками и лопатой, а грудных детей заживо бросали в яму", - говорилось в документе. Грудничков сбрасывал в могилу полицейский Лысяк. В ходе следствия "смершевцы" создали специальную комиссию "для раскопки могилы и установления зверских злодеяний над расстрелянными". В акте комиссии от 29 января 1944-го констатировалось: "При раскопке могилы было обнаружено 147 трупов в возрасте от 3 до 70 лет. Всего обнаружено 11 трупов детей, 47 трупов женщин (из них 11 престарелых) 49 трупов мужчин (из них девять престарелых). Возраст и пол остальных определить невозможно, так как они разложились. У детских трупов обнаружены следы зверских истязаний. Расколот череп, что является следствием ударов тупым оружием, сломаны конечности. Многие трупы тесно переплетены и скорчены, это говорит о том, что они погребены еще живыми. У остальных огнестрельные раны в затылочной части черепа". "Дело следствием закончено и направлено военному прокурору армии для предания всех обвиняемых военно-полевому суду", - писал Ивашутин в конце спецсообщения. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников" лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью.
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989812403.html
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ссср, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главное разведывательное управление рф
СССР, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Главное разведывательное управление РФ
ФСБ опубликовала документы об убийствах грудных детей украинскими полицаями
ФСБ опубликовала документы о казнях грудных детей украинскими полицаями
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские полицейские, служившие гитлеровцам, в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях Украины с исключительной жестокостью убивали детей, раскалывая им головы, а грудничков заживо закапывали в землю – об этом рассказывают рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ России.
По мере освобождения Советской Украины от оккупантов Красной армией большинство пособников гитлеровцев из так называемой Украинской вспомогательной полиции (украинская шуцманшафт) бежали с отступавшими войсками вермахта, а часть пыталась скрыться в других районах республики. Следствиями по делам арестованных активных предателей, показаниями военнопленных и свидетелей был выявлен целый ряд зверских массовых убийств мирных советских граждан, учиненных украинскими полицейскими. Сейчас ФСБ
опубликовало фотокопии архивных документов об этом.
Так, зимой 1944 года сотрудники Отдела контрразведки "Смерш" 8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта арестовали группу украинских полицейских села Новопроскуровка Сталиндорфского района Днепропетровской области
: Александра Мозгового, Филиппа Лысяка, Андрея Непляха, Петра Непляха, Александра Бабича и Ивана Несеврю. Двадцать первого февраля 1944 года начальник Управления контрразведки "Смерш" 3-го Украинского фронта генерал-майор Петр Ивашутин (после войны – один из руководителей КГБ СССР
, затем начальник ГРУ
) направил Военному совету 3-го Украинского фронта специальное сообщение о преступлениях, совершенных этими полицаями в Новопроскуровке.
В частности, 28 февраля 1942 года Мозговой, Лысяк и Андрей Неплях, выполняя указание оккупационных германских властей, расстреляли "семьи евреев Косого и Зильберман в количестве 13 человек". "Расстрел был инсценирован отправкой этих семей в тифозную больницу", - говорилось в спецсообщении. Из этих 13 убитых часть была живьем зарыта в землю, указывал Петр Ивашутин.
Полицейский Андрей Неплях, который в 1941 году, будучи бойцом Красной армии, с оружием добровольно сдался немцам в плен, на допросе признал, что "отвез на подводе к месту расстрела, под видом отправки в районную больницу, женщин, детей и стариков".
"Я сбрасывал в яму тех, которые в большинстве своем еще были живы. Я лично сбросил живыми трех грудных детей", - говорил палач. По его словам, после расстрела они вместе с Мозговым и Лысяком "зарыли могилу с живыми людьми". "В ту же ночь я начисто ограбил квартиры расстрелянных Косого и Зильберман", - добавил Неплях.
В спецсообщении описывался еще один факт зверской массовой казни, совершенной украинскими полицаями спустя три месяца.
"Тридцать первого мая 1942 года немецко-фашистскими оккупационными властями был организован в с. Новопроскуровка расстрел 147 чел. советских граждан еврейской национальности, проживавших в селе Новопроскуровка и близлежащих еврейских национальных поселках № 8, 13 и 14. Этот расстрел советских граждан характеризуется материалами следствия как исключительный по своему содержанию акт дикой расправы над ни в чем не повинными людьми, подвергнутыми перед смертью зверским насилиям и истязаниям", - говорилось в спецсообщении.
За пять дней до расстрела все еврейское население согнали в одну конюшню на окраине Новопроскуровки, людей держали там голодными.
"В назначенный день, 31 мая 1942 года, группа работников жандармерии и полиции в количестве 24 человек, с собакой-ищейкой прибыла в с. Новопроскуровка и всех евреев, стариков, женщин и детей, толпой под охраной повели к заранее вырытой яме, где и были расстреляны", - отмечалось в спецсообщении. "Оставшихся в живых добивали молотками и лопатой, а грудных детей заживо бросали в яму", - говорилось в документе. Грудничков сбрасывал в могилу полицейский Лысяк.
В ходе следствия "смершевцы" создали специальную комиссию "для раскопки могилы и установления зверских злодеяний над расстрелянными". В акте комиссии от 29 января 1944-го констатировалось: "При раскопке могилы было обнаружено 147 трупов в возрасте от 3 до 70 лет. Всего обнаружено 11 трупов детей, 47 трупов женщин (из них 11 престарелых) 49 трупов мужчин (из них девять престарелых). Возраст и пол остальных определить невозможно, так как они разложились. У детских трупов обнаружены следы зверских истязаний. Расколот череп, что является следствием ударов тупым оружием, сломаны конечности. Многие трупы тесно переплетены и скорчены, это говорит о том, что они погребены еще живыми. У остальных огнестрельные раны в затылочной части черепа".
"Дело следствием закончено и направлено военному прокурору армии для предания всех обвиняемых военно-полевому суду", - писал Ивашутин в конце спецсообщения.
По указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников" лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью.