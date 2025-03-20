https://ria.ru/20250320/fsb-2006087637.html

ФСБ опубликовала документы об убийствах грудных детей украинскими полицаями

ФСБ опубликовала документы об убийствах грудных детей украинскими полицаями - РИА Новости, 20.03.2025

ФСБ опубликовала документы об убийствах грудных детей украинскими полицаями

Украинские полицейские, служившие гитлеровцам, в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях Украины с исключительной жестокостью убивали... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T00:36:00+03:00

2025-03-20T00:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские полицейские, служившие гитлеровцам, в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях Украины с исключительной жестокостью убивали детей, раскалывая им головы, а грудничков заживо закапывали в землю – об этом рассказывают рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ России. По мере освобождения Советской Украины от оккупантов Красной армией большинство пособников гитлеровцев из так называемой Украинской вспомогательной полиции (украинская шуцманшафт) бежали с отступавшими войсками вермахта, а часть пыталась скрыться в других районах республики. Следствиями по делам арестованных активных предателей, показаниями военнопленных и свидетелей был выявлен целый ряд зверских массовых убийств мирных советских граждан, учиненных украинскими полицейскими. Сейчас ФСБ опубликовало фотокопии архивных документов об этом. Так, зимой 1944 года сотрудники Отдела контрразведки "Смерш" 8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта арестовали группу украинских полицейских села Новопроскуровка Сталиндорфского района Днепропетровской области: Александра Мозгового, Филиппа Лысяка, Андрея Непляха, Петра Непляха, Александра Бабича и Ивана Несеврю. Двадцать первого февраля 1944 года начальник Управления контрразведки "Смерш" 3-го Украинского фронта генерал-майор Петр Ивашутин (после войны – один из руководителей КГБ СССР, затем начальник ГРУ) направил Военному совету 3-го Украинского фронта специальное сообщение о преступлениях, совершенных этими полицаями в Новопроскуровке. В частности, 28 февраля 1942 года Мозговой, Лысяк и Андрей Неплях, выполняя указание оккупационных германских властей, расстреляли "семьи евреев Косого и Зильберман в количестве 13 человек". "Расстрел был инсценирован отправкой этих семей в тифозную больницу", - говорилось в спецсообщении. Из этих 13 убитых часть была живьем зарыта в землю, указывал Петр Ивашутин. Полицейский Андрей Неплях, который в 1941 году, будучи бойцом Красной армии, с оружием добровольно сдался немцам в плен, на допросе признал, что "отвез на подводе к месту расстрела, под видом отправки в районную больницу, женщин, детей и стариков". "Я сбрасывал в яму тех, которые в большинстве своем еще были живы. Я лично сбросил живыми трех грудных детей", - говорил палач. По его словам, после расстрела они вместе с Мозговым и Лысяком "зарыли могилу с живыми людьми". "В ту же ночь я начисто ограбил квартиры расстрелянных Косого и Зильберман", - добавил Неплях. В спецсообщении описывался еще один факт зверской массовой казни, совершенной украинскими полицаями спустя три месяца. "Тридцать первого мая 1942 года немецко-фашистскими оккупационными властями был организован в с. Новопроскуровка расстрел 147 чел. советских граждан еврейской национальности, проживавших в селе Новопроскуровка и близлежащих еврейских национальных поселках № 8, 13 и 14. Этот расстрел советских граждан характеризуется материалами следствия как исключительный по своему содержанию акт дикой расправы над ни в чем не повинными людьми, подвергнутыми перед смертью зверским насилиям и истязаниям", - говорилось в спецсообщении. За пять дней до расстрела все еврейское население согнали в одну конюшню на окраине Новопроскуровки, людей держали там голодными. "В назначенный день, 31 мая 1942 года, группа работников жандармерии и полиции в количестве 24 человек, с собакой-ищейкой прибыла в с. Новопроскуровка и всех евреев, стариков, женщин и детей, толпой под охраной повели к заранее вырытой яме, где и были расстреляны", - отмечалось в спецсообщении. "Оставшихся в живых добивали молотками и лопатой, а грудных детей заживо бросали в яму", - говорилось в документе. Грудничков сбрасывал в могилу полицейский Лысяк. В ходе следствия "смершевцы" создали специальную комиссию "для раскопки могилы и установления зверских злодеяний над расстрелянными". В акте комиссии от 29 января 1944-го констатировалось: "При раскопке могилы было обнаружено 147 трупов в возрасте от 3 до 70 лет. Всего обнаружено 11 трупов детей, 47 трупов женщин (из них 11 престарелых) 49 трупов мужчин (из них девять престарелых). Возраст и пол остальных определить невозможно, так как они разложились. У детских трупов обнаружены следы зверских истязаний. Расколот череп, что является следствием ударов тупым оружием, сломаны конечности. Многие трупы тесно переплетены и скорчены, это говорит о том, что они погребены еще живыми. У остальных огнестрельные раны в затылочной части черепа". "Дело следствием закончено и направлено военному прокурору армии для предания всех обвиняемых военно-полевому суду", - писал Ивашутин в конце спецсообщения. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников" лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью.

https://ria.ru/20241218/ukraina-1989812403.html

https://ria.ru/20250116/istorik-1993936289.html

https://ria.ru/20250109/ukraina-1992877984.html

https://ria.ru/20250314/dokumenty-2004889511.html

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ссср, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главное разведывательное управление рф