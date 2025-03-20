https://ria.ru/20250320/evrosojuz-2006239538.html
Евросоюз отложил принятие ответных мер против США
Евросоюз отложил принятие ответных мер против США - РИА Новости, 20.03.2025
Евросоюз отложил принятие ответных мер против США
Евросоюз отложил принятие ответных мер в торговле против США с 1 апреля на середину месяца, это даст возможность провести дополнительные консультации внутри ЕС... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:31:00+03:00
2025-03-20T16:31:00+03:00
2025-03-20T16:31:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Евросоюз отложил принятие ответных мер в торговле против США с 1 апреля на середину месяца, это даст возможность провести дополнительные консультации внутри ЕС и с американскими партнерами, сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович. "Мы намереваемся синхронизировать введение двух наборов контрмер, это позволить провести консультации со странами ЕС по обоим спискам, а также даст дополнительное время для консультаций с американскими партнерами для поиска взаимовыгодных решений. Таким образом, все контрмеры ЕС, объявленные 12 марта, вступят в силу в середине апреля", - сказал Шефчович на встрече с депутатами Европарламента в Брюсселе. Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.
https://ria.ru/20250315/avstralija-2005176288.html
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Евросоюз отложил принятие ответных мер против США
Еврокомиссар Шефчович: ответные меры против США вступят в силу в середине апреля