https://ria.ru/20250320/erdogan-2006317517.html

Эрдоган заявил о попытках оппозиции оказать давление на правосудие

Эрдоган заявил о попытках оппозиции оказать давление на правосудие - РИА Новости, 20.03.2025

Эрдоган заявил о попытках оппозиции оказать давление на правосудие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу и обвинил оппозицию в попытках политического давления на РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T20:33:00+03:00

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турция

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АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу и обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие."Турция, пожалуй, — самая динамичная страна в мире, каждый день просыпающаяся с новой повесткой дня. В то время как некоторые из этих программ содержат вопросы, необходимые стране, некоторые из них состоят из искусственно нагнетаемых проблем. Есть неоспоримое высказывание, что ошибки нельзя защищать ошибками. Поскольку оппозиция в нашей стране считает, что все слепы и все глупы, они думают, что защита своих ошибок еще большими ошибками — это политика", — заявил он во время ифтара с парламентариями предыдущего созыва.По словам президента, оппозиция лишает себя возможности "смотреть в лицо даже самым близким людям"."Они потеряли равновесие до такой степени, что нападают на нашу полицию, угрожают судьям, прокурорам и судам. Оппозиционная партия с ее СМИ и другими структурами никогда не отвечает на обвинения, выдвигаемые судебными органами по вопросам коррупции и воровства", — сказал Эрдоган.Он подчеркнул, что у правительства нет времени на дрязги с оппозицией, так как оно занято решением государственных вопросов."Мы смотрим только на наши дела, мы сосредоточены на решении проблем и на наших целях", — заключил турецкий лидер.Дело мэра СтамбулаЭкрема Имамоглу задержали накануне по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием. При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от Народно-республиканской партии и считается главным противником Эрдогана. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.

https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005877865.html

https://ria.ru/20250320/arest-2006151440.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, стамбул, озгюр озель