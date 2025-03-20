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Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet - РИА Новости, 20.03.2025
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08:57 20.03.2025 (обновлено: 10:50 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/erdogan-2006112083.html
Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet
Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet - РИА Новости, 20.03.2025
Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие во встрече лидеров Евросоюза, которая пройдет сегодня в Брюсселе, сообщила проправительственная газета... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:57:00+03:00
2025-03-20T10:50:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
брюссель
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
евросоюз
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АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие во встрече лидеров Евросоюза, которая пройдет сегодня в Брюсселе, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники. &quot;После визита (в Анкару. — Прим. ред.) премьера Польши Туска существовала вероятность, что Эрдоган отправится на встречу лидеров ЕС, которая пройдет в Брюсселе. Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня, потому что у Европы нет ясности в голове. Они все еще не знают, что делать&quot;, — пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.В четверг в Брюсселе пройдет очередная встреча глав государств и правительств Евросоюза. Главными темами для обсуждения будут конкурентоспособность экономики ЕС, следующий многолетний бюджет интеграционного объединения, оборона и конфликт на Украине. Туск 12 марта встретился с Эрдоганом в Анкаре. Турецкий президент на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Польши заявил, что полноправное членство в Евросоюзе остается стратегической целью республики, при этом вступление Турции в интеграционное объединение усилит организацию. Анкара в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с европейским интеграционным объединением (в то время — Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в организации, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Тем не менее ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". В августе 2024-го глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, остались шесть. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута. Власти в Анкаре продолжают работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.
https://ria.ru/20250227/erdogan-2002031954.html
https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005921218.html
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в мире, турция, анкара (провинция), брюссель, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, евросоюз
В мире, Турция, Анкара (провинция), Брюссель, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Евросоюз
Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet

Hurriyet: Эрдоган не примет участие во встрече лидеров ЕС в Брюсселе

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие во встрече лидеров Евросоюза, которая пройдет сегодня в Брюсселе, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
«

"После визита (в Анкару. — Прим. ред.) премьера Польши Туска существовала вероятность, что Эрдоган отправится на встречу лидеров ЕС, которая пройдет в Брюсселе. Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня, потому что у Европы нет ясности в голове. Они все еще не знают, что делать", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Эрдоган высказался о ситуации на Украине
27 февраля, 18:33
В четверг в Брюсселе пройдет очередная встреча глав государств и правительств Евросоюза. Главными темами для обсуждения будут конкурентоспособность экономики ЕС, следующий многолетний бюджет интеграционного объединения, оборона и конфликт на Украине.
Туск 12 марта встретился с Эрдоганом в Анкаре. Турецкий президент на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Польши заявил, что полноправное членство в Евросоюзе остается стратегической целью республики, при этом вступление Турции в интеграционное объединение усилит организацию.
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19 марта, 11:51
Анкара в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с европейским интеграционным объединением (в то время — Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в организации, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Тем не менее ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
В августе 2024-го глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, остались шесть. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута. Власти в Анкаре продолжают работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.
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В миреТурцияАнкара (провинция)БрюссельРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданЕвросоюз
 
 
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