https://ria.ru/20250320/erdogan-2006112083.html

Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet

Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet - РИА Новости, 20.03.2025

Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие во встрече лидеров Евросоюза, которая пройдет сегодня в Брюсселе, сообщила проправительственная газета... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:57:00+03:00

2025-03-20T08:57:00+03:00

2025-03-20T10:50:00+03:00

в мире

турция

анкара (провинция)

брюссель

реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_79ed0617b4cf74e1a71c7abc85cb594a.jpg

АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие во встрече лидеров Евросоюза, которая пройдет сегодня в Брюсселе, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники. "После визита (в Анкару. — Прим. ред.) премьера Польши Туска существовала вероятность, что Эрдоган отправится на встречу лидеров ЕС, которая пройдет в Брюсселе. Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня, потому что у Европы нет ясности в голове. Они все еще не знают, что делать", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.В четверг в Брюсселе пройдет очередная встреча глав государств и правительств Евросоюза. Главными темами для обсуждения будут конкурентоспособность экономики ЕС, следующий многолетний бюджет интеграционного объединения, оборона и конфликт на Украине. Туск 12 марта встретился с Эрдоганом в Анкаре. Турецкий президент на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Польши заявил, что полноправное членство в Евросоюзе остается стратегической целью республики, при этом вступление Турции в интеграционное объединение усилит организацию. Анкара в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с европейским интеграционным объединением (в то время — Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в организации, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Тем не менее ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". В августе 2024-го глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, остались шесть. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута. Власти в Анкаре продолжают работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.

https://ria.ru/20250227/erdogan-2002031954.html

https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005921218.html

https://ria.ru/20250314/turtsija-2005130168.html

турция

анкара (провинция)

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, анкара (провинция), брюссель, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, евросоюз