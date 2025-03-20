Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet
Hurriyet: Эрдоган не примет участие во встрече лидеров ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие во встрече лидеров Евросоюза, которая пройдет сегодня в Брюсселе, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
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"После визита (в Анкару. — Прим. ред.) премьера Польши Туска существовала вероятность, что Эрдоган отправится на встречу лидеров ЕС, которая пройдет в Брюсселе. Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня, потому что у Европы нет ясности в голове. Они все еще не знают, что делать", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.
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Туск 12 марта встретился с Эрдоганом в Анкаре. Турецкий президент на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Польши заявил, что полноправное членство в Евросоюзе остается стратегической целью республики, при этом вступление Турции в интеграционное объединение усилит организацию.
Анкара в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с европейским интеграционным объединением (в то время — Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в организации, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Тем не менее ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
В августе 2024-го глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, остались шесть. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута. Власти в Анкаре продолжают работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.
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