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Сроки переговоров Эрдогана и Путина пока не определены, сообщили в Анкаре - РИА Новости, 20.03.2025
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Сроки переговоров Эрдогана и Путина пока не определены, сообщили в Анкаре
Сроки переговоров Эрдогана и Путина пока не определены, сообщили в Анкаре - РИА Новости, 20.03.2025
Сроки переговоров Эрдогана и Путина пока не определены, сообщили в Анкаре
Телефонные переговоры лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина могут состояться при необходимости, но пока точной даты нет, сообщили... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:21:00+03:00
2025-03-20T08:21:00+03:00
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россия
владимир путин
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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Телефонные переговоры лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина могут состояться при необходимости, но пока точной даты нет, сообщили корреспонденту РИА Новости в канцелярии главы турецкой республики. Президент Турции Тайип Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в четверг проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Лидеры двух стран находятся в постоянной связи и при необходимости такой разговор может состояться. Но пока точной даты нет. В случае появления конкретики, об этом будет сообщено своевременно", - сообщил собеседник агентства.
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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Сроки переговоров Эрдогана и Путина пока не определены, сообщили в Анкаре

Канцелярия Эрдогана: точной даты переговоров президента Турции и Путина пока нет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Телефонные переговоры лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина могут состояться при необходимости, но пока точной даты нет, сообщили корреспонденту РИА Новости в канцелярии главы турецкой республики.
Президент Турции Тайип Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в четверг проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"Лидеры двух стран находятся в постоянной связи и при необходимости такой разговор может состояться. Но пока точной даты нет. В случае появления конкретики, об этом будет сообщено своевременно", - сообщил собеседник агентства.
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ТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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