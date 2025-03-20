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Сроки переговоров Эрдогана и Путина пока не определены, сообщили в Анкаре
Сроки переговоров Эрдогана и Путина пока не определены, сообщили в Анкаре - РИА Новости, 20.03.2025
Сроки переговоров Эрдогана и Путина пока не определены, сообщили в Анкаре
Телефонные переговоры лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина могут состояться при необходимости, но пока точной даты нет, сообщили... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:21:00+03:00
2025-03-20T08:21:00+03:00
2025-03-20T08:21:00+03:00
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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Телефонные переговоры лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина могут состояться при необходимости, но пока точной даты нет, сообщили корреспонденту РИА Новости в канцелярии главы турецкой республики. Президент Турции Тайип Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в четверг проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Лидеры двух стран находятся в постоянной связи и при необходимости такой разговор может состояться. Но пока точной даты нет. В случае появления конкретики, об этом будет сообщено своевременно", - сообщил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Сроки переговоров Эрдогана и Путина пока не определены, сообщили в Анкаре
Канцелярия Эрдогана: точной даты переговоров президента Турции и Путина пока нет