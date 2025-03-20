https://ria.ru/20250320/elektrovelosiped-2006140438.html
В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах
В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах - РИА Новости, 20.03.2025
В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах
Почти тысяча жителей Санкт-Петербурга привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД при езде на электровелосипедах, большинство их них – это... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:14:00+03:00
2025-03-20T11:14:00+03:00
2025-03-20T11:40:00+03:00
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Почти тысяча жителей Санкт-Петербурга привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД при езде на электровелосипедах, большинство их них – это курьеры служб доставки, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 10-14 марта сотрудники Госавтоинспекции провели в городе профилактический рейд, в ходе которого были проверены около 1,5 тысяч водителей электровелосипедов. "По итогам мероприятия из полутора тысяч проверенных электровелосипедистов к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечена почти тысяча", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, подавляющее большинство нарушителей оказались курьерами служб доставки на служебном транспорте. Среди них преобладают мигранты, включая и тех, что не соблюдает порядок пребывания в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург
В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах
Почти тысяча петербуржцев получили штрафы после езды на электровелосипедах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Почти тысяча жителей Санкт-Петербурга привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД при езде на электровелосипедах, большинство их них – это курьеры служб доставки, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 10-14 марта сотрудники Госавтоинспекции провели в городе профилактический рейд, в ходе которого были проверены около 1,5 тысяч водителей электровелосипедов.
"По итогам мероприятия из полутора тысяч проверенных электровелосипедистов к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечена почти тысяча", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, подавляющее большинство нарушителей оказались курьерами служб доставки на служебном транспорте. Среди них преобладают мигранты, включая и тех, что не соблюдает порядок пребывания в России
.