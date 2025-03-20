Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 20.03.2025 (обновлено: 11:40 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/elektrovelosiped-2006140438.html
В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах
В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах - РИА Новости, 20.03.2025
В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах
Почти тысяча жителей Санкт-Петербурга привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД при езде на электровелосипедах, большинство их них – это... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:14:00+03:00
2025-03-20T11:40:00+03:00
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006149589_5:0:842:471_1920x0_80_0_0_9c9ebb5179ef6e4f4822731593e25cbc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Почти тысяча жителей Санкт-Петербурга привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД при езде на электровелосипедах, большинство их них – это курьеры служб доставки, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 10-14 марта сотрудники Госавтоинспекции провели в городе профилактический рейд, в ходе которого были проверены около 1,5 тысяч водителей электровелосипедов. "По итогам мероприятия из полутора тысяч проверенных электровелосипедистов к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечена почти тысяча", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, подавляющее большинство нарушителей оказались курьерами служб доставки на служебном транспорте. Среди них преобладают мигранты, включая и тех, что не соблюдает порядок пребывания в России.
https://ria.ru/20250208/elektrovelosipedy--1998133713.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006149589_214:0:842:471_1920x0_80_0_0_961d67e59e8da07a365542f25b0916f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург
Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах

Почти тысяча петербуржцев получили штрафы после езды на электровелосипедах

© Петербургская полиция/TelegramПолиция проводит рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах в Санкт-Петербурге
Полиция проводит рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Петербургская полиция/Telegram
Полиция проводит рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Почти тысяча жителей Санкт-Петербурга привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД при езде на электровелосипедах, большинство их них – это курьеры служб доставки, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 10-14 марта сотрудники Госавтоинспекции провели в городе профилактический рейд, в ходе которого были проверены около 1,5 тысяч водителей электровелосипедов.
"По итогам мероприятия из полутора тысяч проверенных электровелосипедистов к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечена почти тысяча", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, подавляющее большинство нарушителей оказались курьерами служб доставки на служебном транспорте. Среди них преобладают мигранты, включая и тех, что не соблюдает порядок пребывания в России.
Курьер службы доставки сервиса Яндекс. Еда под дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Москве начали изымать электровелосипеды курьеров
8 февраля, 13:14
 
РоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала