https://ria.ru/20250320/elektrovelosiped-2006140438.html

В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах

В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах - РИА Новости, 20.03.2025

В Петербурге прошел рейд против нарушения ПДД на электровелосипедах

Почти тысяча жителей Санкт-Петербурга привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД при езде на электровелосипедах, большинство их них – это... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:14:00+03:00

2025-03-20T11:14:00+03:00

2025-03-20T11:40:00+03:00

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Почти тысяча жителей Санкт-Петербурга привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД при езде на электровелосипедах, большинство их них – это курьеры служб доставки, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 10-14 марта сотрудники Госавтоинспекции провели в городе профилактический рейд, в ходе которого были проверены около 1,5 тысяч водителей электровелосипедов. "По итогам мероприятия из полутора тысяч проверенных электровелосипедистов к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечена почти тысяча", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, подавляющее большинство нарушителей оказались курьерами служб доставки на служебном транспорте. Среди них преобладают мигранты, включая и тех, что не соблюдает порядок пребывания в России.

https://ria.ru/20250208/elektrovelosipedy--1998133713.html

россия

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург