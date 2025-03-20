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Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в план мероприятий Минпросвещения
Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в план мероприятий Минпросвещения - РИА Новости, 20.03.2025
Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в план мероприятий Минпросвещения
Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в комплексный план мероприятий Минпросвещения РФ по повышению качества математического и естественно-научного... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:51:00+03:00
2025-03-20T10:51:00+03:00
2025-03-20T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в комплексный план мероприятий Минпросвещения РФ по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, сообщается в докладе главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцов. "Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030: совершенствование системы ГИА", - следует из презентации министра, которую он представил на заседании комитета Госдумы по просвещению. Кроме того, в планы также вошли модернизация содержания учебных предметов, создание государственных учебников, расширение сети профильных классов, повышение качества подготовки учителей и изменение правил приема в вузы.
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в план мероприятий Минпросвещения
Кравцов: совершенствование ЕГЭ и ОГЭ вошло в план мероприятий Минпросвещения