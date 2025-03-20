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Депутата Рады вывели из зала суда за попытку записать обращение к Рубио - РИА Новости, 20.03.2025
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17:17 20.03.2025 (обновлено: 17:26 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/dubinskiy-2006252211.html
Депутата Рады вывели из зала суда за попытку записать обращение к Рубио
Депутата Рады вывели из зала суда за попытку записать обращение к Рубио - РИА Новости, 20.03.2025
Депутата Рады вывели из зала суда за попытку записать обращение к Рубио
В Киеве судебные приставы вывели из зала суда депутата Верховной рады Александра Дубинского после того, как он попытался записать видеообращение к госсекретарю... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:17:00+03:00
2025-03-20T17:26:00+03:00
в мире
сша
киев
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гонсало лира
александр дубинский
марко рубио
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Киеве судебные приставы вывели из зала суда депутата Верховной рады Александра Дубинского после того, как он попытался записать видеообращение к госсекретарю США Марко Рубио и директору ФБР Кэшу Пателю о связи СБУ с похищением и убийством в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. В четверг в киевском суде рассматривалось дело Дубинского, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. "Видеообращение, которое я делаю для госсекретаря США Рубио и для директора ФБР Кэша Пателя. Хочу подчеркнуть, что СБУ принимает беспрецедентные шаги, для того чтобы скрыть свои преступления в виде похищения и убийства американского журналиста Лиры. А также сокрытие концлагеря СБУ, с помощью которого выбивались показания у людей. В этом концлагере находился Гонсало Лира", - сказал Дубинский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Однако судебные приставы не дали депутату закончить видеообращение и вывели его с помещения суда. Парламентарий успел сообщить, что его адвокаты нашли и взяли показания у свидетелей, находившихся в концлагере СБУ вместе с Гонсало Лирой. Дубинский заявляет, что после получения важных свидетельских показаний его адвокаты были похищены СБУ, и теперь он остался без юридической защиты. "Я обращаюсь к госсекретарю (США - ред.), чтобы эти расследования были реализованы", - сказал парламентарий. Ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
https://ria.ru/20250309/zelenskij-2003914491.html
https://ria.ru/20250224/rada-2001268895.html
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в мире, сша, киев, россия, гонсало лира, александр дубинский, марко рубио, служба безопасности украины, фбр, верховная рада украины
В мире, США, Киев, Россия, Гонсало Лира, Александр Дубинский, Марко Рубио, Служба безопасности Украины, ФБР, Верховная Рада Украины
Депутата Рады вывели из зала суда за попытку записать обращение к Рубио

Депутата Рады Дубинского, обвинившего СБУ в смерти Лиры, вывели из зала суда

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Киеве судебные приставы вывели из зала суда депутата Верховной рады Александра Дубинского после того, как он попытался записать видеообращение к госсекретарю США Марко Рубио и директору ФБР Кэшу Пателю о связи СБУ с похищением и убийством в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры.
В четверг в киевском суде рассматривалось дело Дубинского, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек.
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"Видеообращение, которое я делаю для госсекретаря США Рубио и для директора ФБР Кэша Пателя. Хочу подчеркнуть, что СБУ принимает беспрецедентные шаги, для того чтобы скрыть свои преступления в виде похищения и убийства американского журналиста Лиры. А также сокрытие концлагеря СБУ, с помощью которого выбивались показания у людей. В этом концлагере находился Гонсало Лира", - сказал Дубинский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Однако судебные приставы не дали депутату закончить видеообращение и вывели его с помещения суда. Парламентарий успел сообщить, что его адвокаты нашли и взяли показания у свидетелей, находившихся в концлагере СБУ вместе с Гонсало Лирой. Дубинский заявляет, что после получения важных свидетельских показаний его адвокаты были похищены СБУ, и теперь он остался без юридической защиты.
«
"Я обращаюсь к госсекретарю (США - ред.), чтобы эти расследования были реализованы", - сказал парламентарий.
Ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
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В миреСШАКиевРоссияГонсало ЛираАлександр ДубинскийМарко РубиоСлужба безопасности УкраиныФБРВерховная Рада Украины
 
 
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