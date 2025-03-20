https://ria.ru/20250320/dubinskiy-2006252211.html

Депутата Рады вывели из зала суда за попытку записать обращение к Рубио

Депутата Рады вывели из зала суда за попытку записать обращение к Рубио - РИА Новости, 20.03.2025

Депутата Рады вывели из зала суда за попытку записать обращение к Рубио

В Киеве судебные приставы вывели из зала суда депутата Верховной рады Александра Дубинского после того, как он попытался записать видеообращение к госсекретарю... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:17:00+03:00

2025-03-20T17:17:00+03:00

2025-03-20T17:26:00+03:00

в мире

сша

киев

россия

гонсало лира

александр дубинский

марко рубио

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601154729_0:0:2332:1312_1920x0_80_0_0_b127222020bcae8f08ce65b0752a23ad.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Киеве судебные приставы вывели из зала суда депутата Верховной рады Александра Дубинского после того, как он попытался записать видеообращение к госсекретарю США Марко Рубио и директору ФБР Кэшу Пателю о связи СБУ с похищением и убийством в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. В четверг в киевском суде рассматривалось дело Дубинского, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. "Видеообращение, которое я делаю для госсекретаря США Рубио и для директора ФБР Кэша Пателя. Хочу подчеркнуть, что СБУ принимает беспрецедентные шаги, для того чтобы скрыть свои преступления в виде похищения и убийства американского журналиста Лиры. А также сокрытие концлагеря СБУ, с помощью которого выбивались показания у людей. В этом концлагере находился Гонсало Лира", - сказал Дубинский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Однако судебные приставы не дали депутату закончить видеообращение и вывели его с помещения суда. Парламентарий успел сообщить, что его адвокаты нашли и взяли показания у свидетелей, находившихся в концлагере СБУ вместе с Гонсало Лирой. Дубинский заявляет, что после получения важных свидетельских показаний его адвокаты были похищены СБУ, и теперь он остался без юридической защиты. "Я обращаюсь к госсекретарю (США - ред.), чтобы эти расследования были реализованы", - сказал парламентарий. Ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.

https://ria.ru/20250309/zelenskij-2003914491.html

https://ria.ru/20250224/rada-2001268895.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, киев, россия, гонсало лира, александр дубинский, марко рубио, служба безопасности украины, фбр, верховная рада украины