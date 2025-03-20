Депутата Рады вывели из зала суда за попытку записать обращение к Рубио
Депутата Рады Дубинского, обвинившего СБУ в смерти Лиры, вывели из зала суда
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Киеве судебные приставы вывели из зала суда депутата Верховной рады Александра Дубинского после того, как он попытался записать видеообращение к госсекретарю США Марко Рубио и директору ФБР Кэшу Пателю о связи СБУ с похищением и убийством в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры.
В четверг в киевском суде рассматривалось дело Дубинского, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек.
"Видеообращение, которое я делаю для госсекретаря США Рубио и для директора ФБР Кэша Пателя. Хочу подчеркнуть, что СБУ принимает беспрецедентные шаги, для того чтобы скрыть свои преступления в виде похищения и убийства американского журналиста Лиры. А также сокрытие концлагеря СБУ, с помощью которого выбивались показания у людей. В этом концлагере находился Гонсало Лира", - сказал Дубинский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Однако судебные приставы не дали депутату закончить видеообращение и вывели его с помещения суда. Парламентарий успел сообщить, что его адвокаты нашли и взяли показания у свидетелей, находившихся в концлагере СБУ вместе с Гонсало Лирой. Дубинский заявляет, что после получения важных свидетельских показаний его адвокаты были похищены СБУ, и теперь он остался без юридической защиты.
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"Я обращаюсь к госсекретарю (США - ред.), чтобы эти расследования были реализованы", - сказал парламентарий.
Ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.