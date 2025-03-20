https://ria.ru/20250320/dollary-2006092858.html

Финансист объяснил, стоит ли срочно избавляться от долларов

Финансист объяснил, стоит ли срочно избавляться от долларов - РИА Новости, 20.03.2025

Финансист объяснил, стоит ли срочно избавляться от долларов

Стремительное укрепление рубля, происходящее в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, поэтому избавляться от долларов не стоит, рассказал... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T02:17:00+03:00

2025-03-20T02:17:00+03:00

2025-03-20T02:17:00+03:00

экономика

лазарь бадалов

доллары

доллар

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Стремительное укрепление рубля, происходящее в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, поэтому избавляться от долларов не стоит, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов."Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации – все может очень быстро измениться", — считает он.Рубль укрепляется к доллару в силу геополитических ожиданий. Кроме того, на фоне снижения импорта и по-прежнему высокого экспорта наблюдается переизбыток иностранной валюты. Однако уже к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика пока не подкреплена никакими реальными шагами и находится в зоне слухов.Все это может вызвать ослабление рубля. Покупать или продавать доллары сейчас стоит только в случае необходимости, заключил Бадалов.

https://ria.ru/20250318/rubl-2005608259.html

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экономика, лазарь бадалов, доллары, доллар