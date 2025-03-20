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Финансист объяснил, стоит ли срочно избавляться от долларов - РИА Новости, 20.03.2025
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02:17 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/dollary-2006092858.html
Финансист объяснил, стоит ли срочно избавляться от долларов
Финансист объяснил, стоит ли срочно избавляться от долларов - РИА Новости, 20.03.2025
Финансист объяснил, стоит ли срочно избавляться от долларов
Стремительное укрепление рубля, происходящее в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, поэтому избавляться от долларов не стоит, рассказал... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:17:00+03:00
2025-03-20T02:17:00+03:00
экономика
лазарь бадалов
доллары
доллар
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Стремительное укрепление рубля, происходящее в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, поэтому избавляться от долларов не стоит, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов.&quot;Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации – все может очень быстро измениться&quot;, — считает он.Рубль укрепляется к доллару в силу геополитических ожиданий. Кроме того, на фоне снижения импорта и по-прежнему высокого экспорта наблюдается переизбыток иностранной валюты. Однако уже к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика пока не подкреплена никакими реальными шагами и находится в зоне слухов.Все это может вызвать ослабление рубля. Покупать или продавать доллары сейчас стоит только в случае необходимости, заключил Бадалов.
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экономика, лазарь бадалов, доллары, доллар
Экономика, Лазарь Бадалов, доллары, Доллар
Финансист объяснил, стоит ли срочно избавляться от долларов

Финансист Бадалов посоветовал не торопиться с обменом долларов на рубли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПункт обмена валюты в Москве
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Стремительное укрепление рубля, происходящее в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, поэтому избавляться от долларов не стоит, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов.
«

"Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации – все может очень быстро измениться", — считает он.

Рубль укрепляется к доллару в силу геополитических ожиданий. Кроме того, на фоне снижения импорта и по-прежнему высокого экспорта наблюдается переизбыток иностранной валюты. Однако уже к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика пока не подкреплена никакими реальными шагами и находится в зоне слухов.
Все это может вызвать ослабление рубля. Покупать или продавать доллары сейчас стоит только в случае необходимости, заключил Бадалов.
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ЭкономикаЛазарь БадаловдолларыДоллар
 
 
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