https://ria.ru/20250320/dokumenty-2006087266.html

ФСБ опубликовала документы о казнях детдомовцев украинскими полицаями в ВОВ

ФСБ опубликовала документы о казнях детдомовцев украинскими полицаями в ВОВ - РИА Новости, 20.03.2025

ФСБ опубликовала документы о казнях детдомовцев украинскими полицаями в ВОВ

Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы о том, как украинские полицейские, служившие гитлеровцам, весной 1942 года массово... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T00:27:00+03:00

2025-03-20T00:27:00+03:00

2025-03-20T00:39:00+03:00

днепропетровская область

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ссср

родион малиновский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

главное разведывательное управление рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы о том, как украинские полицейские, служившие гитлеровцам, весной 1942 года массово казнили воспитанников одного из детских домов в Днепропетровской области, оккупированной тогда нацистами. В годы Великой Отечественной войны советские военные контрразведчики, наряду с борьбой со шпионажем и диверсиями, вели активный розыск нацистских военных преступников и их пособников, выявляли и фиксировали преступления, совершенные оккупантами, в том числе факты казней советских военнопленных и мирных граждан. В октябре–ноябре 1943 года войска 3-го Украинского фронта в ходе битвы за Днепр освободили города Днепропетровск, Днепродзержинск и другие районы Днепропетровской области. В селе Томаковка, районном центре Днепропетровской области, сотрудники Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 8-й гвардейской армии установили и арестовали активных пособников гитлеровских оккупантов – официальных сотрудников и агентов Томаковской районной полиции во главе с ее начальником. В ходе следствия военные контрразведчики установили факты злодеяний немецко-фашистских оккупантов и полицейских районной полиции в отношении мирных жителей. Сейчас ФСБ опубликовало фотокопии архивных документов об этом. Шестнадцатого февраля 1944 года начальник Управления контрразведки (УКР) "Смерш" 3-го Украинского фронта генерал-майор Петр Ивашутин (после войны – один из руководителей КГБ СССР, затем начальник ГРУ) направил специальное сообщение командующему фронтом генералу армии Родиону Малиновскому и Военному совету 3-го Украинского фронта "По делу арестованных официальных и негласных сотрудников Томаковской полиции". В документе сообщалось о массовых расстрелах ни в чем не повинных детей, стариков и женщин. "В Томаковском районе Днепропетровской области немецко-фашистскими оккупантами при непосредственном активном участии районной полиции произведены массовые расстрелы воспитанников Михайловского детского дома, престарелых Томаковского дома инвалидов и граждан из местного населения еврейской национальности... Начальник полиции Плавшуда лично участвовал в массовом расстреле 60 престарелых граждан Томаковского дома инвалидов. Показаниями арестованного полицейского Мисюра он изобличается в массовом расстреле 127 человек советских граждан, из них 108 человек были воспитанниками Михайловского детдома и 19 человек евреев в возрасте от 2 до 70 лет", - сообщал Ивашутин. В ходе следствия бывший начальник Томаковской районной полиции Степан Плавшуда признал свое участие в массовых расстрелах детей и стариков. "Мною и моим полицейским аппаратом совместно с немецким командованием и гебитскомиссаром района в марте и апреле 1942 г. были учинены зверские массовые расстрелы советских граждан: взрослых евреев, их детей и детей Михайловского детдома русской национальности, а также престарелых дома инвалидов… Расстрел производился в противотанковом рву, в северной части с. Михайловка", - говорил Плавшуда. В ходе следствия Плавшуда был изобличен в принадлежности к Организации украинских националистов* (ОУН*, запрещена в РФ), сообщал Ивашутин. Ознакомившись со спецсообщением военных контрразведчиков, член Военного совета 3-го Украинского фронта генерал-лейтенант Алексей Желтов на следующий день на документе написал резолюцию: "т. Ивашутин. Эту сволочь следует судить В[оенно]-П[олевым] судом. А.Желтов. 17/3 [19]44". По указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников" лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250314/dokumenty-2004889511.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html

https://ria.ru/20250316/istoriya-2005265057.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995617033.html

днепропетровская область

россия

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днепропетровская область, россия, ссср, родион малиновский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главное разведывательное управление рф