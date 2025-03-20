https://ria.ru/20250320/dokumenty-2006087266.html
ФСБ опубликовала документы о казнях детдомовцев украинскими полицаями в ВОВ
ФСБ опубликовала документы о казнях детдомовцев украинскими полицаями в ВОВ - РИА Новости, 20.03.2025
ФСБ опубликовала документы о казнях детдомовцев украинскими полицаями в ВОВ
Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы о том, как украинские полицейские, служившие гитлеровцам, весной 1942 года массово... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T00:27:00+03:00
2025-03-20T00:27:00+03:00
2025-03-20T00:39:00+03:00
днепропетровская область
россия
ссср
родион малиновский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
главное разведывательное управление рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы о том, как украинские полицейские, служившие гитлеровцам, весной 1942 года массово казнили воспитанников одного из детских домов в Днепропетровской области, оккупированной тогда нацистами. В годы Великой Отечественной войны советские военные контрразведчики, наряду с борьбой со шпионажем и диверсиями, вели активный розыск нацистских военных преступников и их пособников, выявляли и фиксировали преступления, совершенные оккупантами, в том числе факты казней советских военнопленных и мирных граждан. В октябре–ноябре 1943 года войска 3-го Украинского фронта в ходе битвы за Днепр освободили города Днепропетровск, Днепродзержинск и другие районы Днепропетровской области. В селе Томаковка, районном центре Днепропетровской области, сотрудники Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 8-й гвардейской армии установили и арестовали активных пособников гитлеровских оккупантов – официальных сотрудников и агентов Томаковской районной полиции во главе с ее начальником. В ходе следствия военные контрразведчики установили факты злодеяний немецко-фашистских оккупантов и полицейских районной полиции в отношении мирных жителей. Сейчас ФСБ опубликовало фотокопии архивных документов об этом. Шестнадцатого февраля 1944 года начальник Управления контрразведки (УКР) "Смерш" 3-го Украинского фронта генерал-майор Петр Ивашутин (после войны – один из руководителей КГБ СССР, затем начальник ГРУ) направил специальное сообщение командующему фронтом генералу армии Родиону Малиновскому и Военному совету 3-го Украинского фронта "По делу арестованных официальных и негласных сотрудников Томаковской полиции". В документе сообщалось о массовых расстрелах ни в чем не повинных детей, стариков и женщин. "В Томаковском районе Днепропетровской области немецко-фашистскими оккупантами при непосредственном активном участии районной полиции произведены массовые расстрелы воспитанников Михайловского детского дома, престарелых Томаковского дома инвалидов и граждан из местного населения еврейской национальности... Начальник полиции Плавшуда лично участвовал в массовом расстреле 60 престарелых граждан Томаковского дома инвалидов. Показаниями арестованного полицейского Мисюра он изобличается в массовом расстреле 127 человек советских граждан, из них 108 человек были воспитанниками Михайловского детдома и 19 человек евреев в возрасте от 2 до 70 лет", - сообщал Ивашутин. В ходе следствия бывший начальник Томаковской районной полиции Степан Плавшуда признал свое участие в массовых расстрелах детей и стариков. "Мною и моим полицейским аппаратом совместно с немецким командованием и гебитскомиссаром района в марте и апреле 1942 г. были учинены зверские массовые расстрелы советских граждан: взрослых евреев, их детей и детей Михайловского детдома русской национальности, а также престарелых дома инвалидов… Расстрел производился в противотанковом рву, в северной части с. Михайловка", - говорил Плавшуда. В ходе следствия Плавшуда был изобличен в принадлежности к Организации украинских националистов* (ОУН*, запрещена в РФ), сообщал Ивашутин. Ознакомившись со спецсообщением военных контрразведчиков, член Военного совета 3-го Украинского фронта генерал-лейтенант Алексей Желтов на следующий день на документе написал резолюцию: "т. Ивашутин. Эту сволочь следует судить В[оенно]-П[олевым] судом. А.Желтов. 17/3 [19]44". По указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников" лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250314/dokumenty-2004889511.html
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html
https://ria.ru/20250316/istoriya-2005265057.html
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995617033.html
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днепропетровская область, россия, ссср, родион малиновский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главное разведывательное управление рф
Днепропетровская область, Россия, СССР, Родион Малиновский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Главное разведывательное управление РФ
ФСБ опубликовала документы о казнях детдомовцев украинскими полицаями в ВОВ
ФСБ опубликовала документы о массовых казнях детдомовцев украинскими полицаями
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы о том, как украинские полицейские, служившие гитлеровцам, весной 1942 года массово казнили воспитанников одного из детских домов в Днепропетровской области, оккупированной тогда нацистами.
В годы Великой Отечественной войны советские военные контрразведчики, наряду с борьбой со шпионажем и диверсиями, вели активный розыск нацистских военных преступников и их пособников, выявляли и фиксировали преступления, совершенные оккупантами, в том числе факты казней советских военнопленных и мирных граждан.
В октябре–ноябре 1943 года войска 3-го Украинского фронта в ходе битвы за Днепр освободили города Днепропетровск
, Днепродзержинск
и другие районы Днепропетровской области
. В селе Томаковка, районном центре Днепропетровской области, сотрудники Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 8-й гвардейской армии установили и арестовали активных пособников гитлеровских оккупантов – официальных сотрудников и агентов Томаковской районной полиции во главе с ее начальником. В ходе следствия военные контрразведчики установили факты злодеяний немецко-фашистских оккупантов и полицейских районной полиции в отношении мирных жителей. Сейчас ФСБ
опубликовало фотокопии архивных документов об этом.
Шестнадцатого февраля 1944 года начальник Управления контрразведки (УКР) "Смерш" 3-го Украинского фронта генерал-майор Петр Ивашутин (после войны – один из руководителей КГБ СССР
, затем начальник ГРУ
) направил специальное сообщение командующему фронтом генералу армии Родиону Малиновскому
и Военному совету 3-го Украинского фронта "По делу арестованных официальных и негласных сотрудников Томаковской полиции".
В документе сообщалось о массовых расстрелах ни в чем не повинных детей, стариков и женщин.
"В Томаковском районе Днепропетровской области немецко-фашистскими оккупантами при непосредственном активном участии районной полиции произведены массовые расстрелы воспитанников Михайловского детского дома, престарелых Томаковского дома инвалидов и граждан из местного населения еврейской национальности... Начальник полиции Плавшуда лично участвовал в массовом расстреле 60 престарелых граждан Томаковского дома инвалидов. Показаниями арестованного полицейского Мисюра он изобличается в массовом расстреле 127 человек советских граждан, из них 108 человек были воспитанниками Михайловского детдома и 19 человек евреев в возрасте от 2 до 70 лет", - сообщал Ивашутин.
В ходе следствия бывший начальник Томаковской районной полиции Степан Плавшуда признал свое участие в массовых расстрелах детей и стариков.
"Мною и моим полицейским аппаратом совместно с немецким командованием и гебитскомиссаром района в марте и апреле 1942 г. были учинены зверские массовые расстрелы советских граждан: взрослых евреев, их детей и детей Михайловского детдома русской национальности, а также престарелых дома инвалидов… Расстрел производился в противотанковом рву, в северной части с. Михайловка", - говорил Плавшуда.
В ходе следствия Плавшуда был изобличен в принадлежности к Организации украинских националистов* (ОУН
*, запрещена в РФ
), сообщал Ивашутин.
Ознакомившись со спецсообщением военных контрразведчиков, член Военного совета 3-го Украинского фронта генерал-лейтенант Алексей Желтов на следующий день на документе написал резолюцию: "т. Ивашутин. Эту сволочь следует судить В[оенно]-П[олевым] судом. А.Желтов. 17/3 [19]44".
По указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников" лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью.
* Запрещенная в России экстремистская организация