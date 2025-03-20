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Новгородский суд вынес приговор мужчине за насилие над 12-летней девочкой
Новгородский суд вынес приговор мужчине за насилие над 12-летней девочкой - РИА Новости, 20.03.2025
Новгородский суд вынес приговор мужчине за насилие над 12-летней девочкой
Окуловский районный суд Новгородской области приговорил мужчину к 13 годам за сексуальные действия в отношении 12-летней девочки, сообщает объединенная... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:57:00+03:00
2025-03-20T17:57:00+03:00
2025-03-20T17:57:00+03:00
происшествия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Окуловский районный суд Новгородской области приговорил мужчину к 13 годам за сексуальные действия в отношении 12-летней девочки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Суд установил, что подсудимый в июне и ноябре 2024 года совершил иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении 12-летней девочки. Ранее мужчина был судим. "Подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, новгородская область, россия
Происшествия, Новгородская область, Россия
Новгородский суд вынес приговор мужчине за насилие над 12-летней девочкой
В Новгородской области мужчина получил 13 лет за насилие над 12-летней девочкой