https://ria.ru/20250320/devochka-2006267991.html

Новгородский суд вынес приговор мужчине за насилие над 12-летней девочкой

Новгородский суд вынес приговор мужчине за насилие над 12-летней девочкой - РИА Новости, 20.03.2025

Новгородский суд вынес приговор мужчине за насилие над 12-летней девочкой

Окуловский районный суд Новгородской области приговорил мужчину к 13 годам за сексуальные действия в отношении 12-летней девочки, сообщает объединенная... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:57:00+03:00

2025-03-20T17:57:00+03:00

2025-03-20T17:57:00+03:00

происшествия

новгородская область

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Окуловский районный суд Новгородской области приговорил мужчину к 13 годам за сексуальные действия в отношении 12-летней девочки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Суд установил, что подсудимый в июне и ноябре 2024 года совершил иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении 12-летней девочки. Ранее мужчина был судим. "Подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

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происшествия, новгородская область, россия