В Дагестане предъявили новое обвинение матери, приковавшей дочь к батарее
В Дагестане мать, приковавшую дочь к батарее, обвинили в доведении до суицида
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 мар - РИА Новости. Жительнице Дагестана, которая приковала дочь-подростка цепью к батарее, предъявили новое обвинение – в доведении до самоубийства, уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В феврале следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и неисполнении родительских обязанностей по факту противоправных действий в отношении 15-летней девушки, которую три дня незаконно удерживали в доме родственника в городе Кизилюрте. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики тогда сообщил, что девушку держала на привязи ее мать.
В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде
4 марта, 15:24
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы республики по факту противоправных действий, совершенных в отношении ее несовершеннолетней дочери, по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. "а" ч. 2 ст. 110 (доведение до самоубийства) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемая систематически унижала дочь, из-за чего девушка пыталась совершить суицид. Также женщина незаконно удерживала подростка, приковав ее металлической цепью к обогревательной батарее в квартире. В СК отметили, что "эти действия привели к физическим и психическим страданиям ребенка".