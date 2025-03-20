https://ria.ru/20250320/dagestan-2006285433.html

В Дагестане предъявили новое обвинение матери, приковавшей дочь к батарее

В Дагестане предъявили новое обвинение матери, приковавшей дочь к батарее - РИА Новости, 20.03.2025

В Дагестане предъявили новое обвинение матери, приковавшей дочь к батарее

Жительнице Дагестана, которая приковала дочь-подростка цепью к батарее, предъявили новое обвинение – в доведении до самоубийства, уголовное дело направлено в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:59:00+03:00

2025-03-20T18:59:00+03:00

2025-03-20T18:59:00+03:00

происшествия

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кизилюрт

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 20 мар - РИА Новости. Жительнице Дагестана, которая приковала дочь-подростка цепью к батарее, предъявили новое обвинение – в доведении до самоубийства, уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В феврале следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и неисполнении родительских обязанностей по факту противоправных действий в отношении 15-летней девушки, которую три дня незаконно удерживали в доме родственника в городе Кизилюрте. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики тогда сообщил, что девушку держала на привязи ее мать. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы республики по факту противоправных действий, совершенных в отношении ее несовершеннолетней дочери, по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. "а" ч. 2 ст. 110 (доведение до самоубийства) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемая систематически унижала дочь, из-за чего девушка пыталась совершить суицид. Также женщина незаконно удерживала подростка, приковав ее металлической цепью к обогревательной батарее в квартире. В СК отметили, что "эти действия привели к физическим и психическим страданиям ребенка".

https://ria.ru/20250304/peterburg-2002986988.html

https://ria.ru/20250313/sk-2004718069.html

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происшествия, россия, кизилюрт, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан