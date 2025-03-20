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В Чечне опровергли сообщения о задержании подруги Сулеймановой - РИА Новости, 20.03.2025
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18:12 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/chechnya-2006273501.html
В Чечне опровергли сообщения о задержании подруги Сулеймановой
В Чечне опровергли сообщения о задержании подруги Сулеймановой - РИА Новости, 20.03.2025
В Чечне опровергли сообщения о задержании подруги Сулеймановой
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о задержании в Грозном подруги Седы Сулеймановой -... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:12:00+03:00
2025-03-20T18:12:00+03:00
грозный
россия
санкт-петербург
ахмед дудаев
мансур солтаев
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 20 мар - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о задержании в Грозном подруги Седы Сулеймановой - Елены Патяевой. Ранее Патяева в Telegram-канале, посвященном Сулеймановой, сообщила об одиночном пикете в центре Грозного. Она опубликовала фотографию, где стоит в Сквере журналистов с плакатом "Где Седа?", написанном на чеченском языке. Позже в Telegram-канале появилась информация, что Патяеву задержали. "В интернет-пространстве распространяются лживые домыслы о том, что в Грозном якобы задержана Елена Патяева, которая провела пикет в столице региона. По факту же Елену Патяеву, в полном соответствии с юридическими нормами, пригласили в УВД по городу Грозный для беседы, в ходе которой ей объяснили, что дело Седы Сулеймановой рассматривается следственным управлением СК России по Чеченской Республике", — написал Дудаев в Telegram-канале. Чеченский министр также опубликовал видео, как Патяева выходит с грозненского УВД и говорит, что у нее все хорошо. В августе 2023 года уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил о встрече с Сулеймановой, которая, по информации признанной иноагентом так называемой "Кризисной группы СК SOS Северный Кавказ" (North Caucasus SOS Crisis Group), якобы была похищена в Санкт-Петербурге и могла быть доставлена в Чечню. Патяева утверждает, что она перестала выходить на связь после возвращения в республику. Дело по факту исчезновения Сулеймановой было возбуждено в марте 2024 года.
https://ria.ru/20250310/telegram-2004122354.html
https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001137286.html
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грозный, россия, санкт-петербург, ахмед дудаев, мансур солтаев, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Грозный, Россия, Санкт-Петербург, Ахмед Дудаев, Мансур Солтаев, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
В Чечне опровергли сообщения о задержании подруги Сулеймановой

Дудаев опроверг информацию о задержании в Грозном подруги Седы Сулеймановой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ГРОЗНЫЙ, 20 мар - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о задержании в Грозном подруги Седы Сулеймановой - Елены Патяевой.
Ранее Патяева в Telegram-канале, посвященном Сулеймановой, сообщила об одиночном пикете в центре Грозного. Она опубликовала фотографию, где стоит в Сквере журналистов с плакатом "Где Седа?", написанном на чеченском языке. Позже в Telegram-канале появилась информация, что Патяеву задержали.
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"В интернет-пространстве распространяются лживые домыслы о том, что в Грозном якобы задержана Елена Патяева, которая провела пикет в столице региона. По факту же Елену Патяеву, в полном соответствии с юридическими нормами, пригласили в УВД по городу Грозный для беседы, в ходе которой ей объяснили, что дело Седы Сулеймановой рассматривается следственным управлением СК России по Чеченской Республике", — написал Дудаев в Telegram-канале.
Чеченский министр также опубликовал видео, как Патяева выходит с грозненского УВД и говорит, что у нее все хорошо.
В августе 2023 года уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил о встрече с Сулеймановой, которая, по информации признанной иноагентом так называемой "Кризисной группы СК SOS Северный Кавказ" (North Caucasus SOS Crisis Group), якобы была похищена в Санкт-Петербурге и могла быть доставлена в Чечню. Патяева утверждает, что она перестала выходить на связь после возвращения в республику.
Дело по факту исчезновения Сулеймановой было возбуждено в марте 2024 года.
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ГрозныйРоссияСанкт-ПетербургАхмед ДудаевМансур СолтаевСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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