На Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока
На Ленинградской АЭС начали строительство энергоблока номер восемь
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПервый заместитель генерального директора по ядерной энергетике ГК "Росатом" Андрей Петров, генеральный директор АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" Григорий Нагинский и директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда участвуют в церемонии заливки первого бетона энергоблока № 8 на Ленинградской АЭС
Первый заместитель генерального директора по ядерной энергетике ГК "Росатом" Андрей Петров, генеральный директор АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" Григорий Нагинский и директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда участвуют в церемонии заливки первого бетона энергоблока № 8 на Ленинградской АЭС
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Строительство нового энергоблока №8 началось на Ленинградской АЭС.
"Старт строительства дан", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
Состоялась заливка "первого бетона" в фундамент здания реактора, что означает официальный старт сооружения всего атомного энергоблока.
Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.
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Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6). На энергоблоках №№7 и 8 также будут работать реакторы ВВЭР-1200.
Строительство энергоблока №7 началось в марте 2024 года. В торжественной церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин.
Планируется, что после ввода в эксплуатацию каждый новый блок ежегодно будет передавать в энергосистему России почти 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 миллиардов киловатт-часов, что позволит не только гарантированно обеспечивать жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.
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