https://ria.ru/20250320/aes-2006153515.html

На Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока

На Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока - РИА Новости, 20.03.2025

На Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока

Строительство нового энергоблока №8 началось на Ленинградской АЭС. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:48:00+03:00

2025-03-20T11:48:00+03:00

2025-03-20T15:43:00+03:00

ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ленинградская аэс

ленинградская область

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Строительство нового энергоблока №8 началось на Ленинградской АЭС."Старт строительства дан", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").Состоялась заливка "первого бетона" в фундамент здания реактора, что означает официальный старт сооружения всего атомного энергоблока.Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6). На энергоблоках №№7 и 8 также будут работать реакторы ВВЭР-1200.Строительство энергоблока №7 началось в марте 2024 года. В торжественной церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин.Планируется, что после ввода в эксплуатацию каждый новый блок ежегодно будет передавать в энергосистему России почти 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 миллиардов киловатт-часов, что позволит не только гарантированно обеспечивать жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.

https://ria.ru/20241211/rosatom-1988631887.html

https://ria.ru/20250317/rosatom-2005467776.html

ленинградская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ленинградская аэс, ленинградская область