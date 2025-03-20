Рейтинг@Mail.ru
На Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
11:48 20.03.2025 (обновлено: 15:43 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/aes-2006153515.html
На Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока
На Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока - РИА Новости, 20.03.2025
На Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока
Строительство нового энергоблока №8 началось на Ленинградской АЭС. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:48:00+03:00
2025-03-20T15:43:00+03:00
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ленинградская аэс
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006226199_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_30465a3fbb3cf693b3790210f21e36e3.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Строительство нового энергоблока №8 началось на Ленинградской АЭС."Старт строительства дан", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").Состоялась заливка "первого бетона" в фундамент здания реактора, что означает официальный старт сооружения всего атомного энергоблока.Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6). На энергоблоках №№7 и 8 также будут работать реакторы ВВЭР-1200.Строительство энергоблока №7 началось в марте 2024 года. В торжественной церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин.Планируется, что после ввода в эксплуатацию каждый новый блок ежегодно будет передавать в энергосистему России почти 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 миллиардов киловатт-часов, что позволит не только гарантированно обеспечивать жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.
https://ria.ru/20241211/rosatom-1988631887.html
https://ria.ru/20250317/rosatom-2005467776.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006226199_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_83bf6d5d5a808f0e539adb7431b93e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ленинградская аэс, ленинградская область
Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ленинградская АЭС, Ленинградская область
На Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока

На Ленинградской АЭС начали строительство энергоблока номер восемь

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПервый заместитель генерального директора по ядерной энергетике ГК "Росатом" Андрей Петров, генеральный директор АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" Григорий Нагинский и директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда участвуют в церемонии заливки первого бетона энергоблока № 8 на Ленинградской АЭС
Первый заместитель генерального директора по ядерной энергетике ГК Росатом Андрей Петров, генеральный директор АО КОНЦЕРН ТИТАН-2 Григорий Нагинский и директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда участвуют в церемонии заливки первого бетона энергоблока № 8 на Ленинградской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Первый заместитель генерального директора по ядерной энергетике ГК "Росатом" Андрей Петров, генеральный директор АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" Григорий Нагинский и директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда участвуют в церемонии заливки первого бетона энергоблока № 8 на Ленинградской АЭС
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Строительство нового энергоблока №8 началось на Ленинградской АЭС.
"Старт строительства дан", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
Состоялась заливка "первого бетона" в фундамент здания реактора, что означает официальный старт сооружения всего атомного энергоблока.
Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"Росатом" начал выводить из эксплуатации реактор-долгожитель
11 декабря 2024, 16:38
Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6). На энергоблоках №№7 и 8 также будут работать реакторы ВВЭР-1200.
Строительство энергоблока №7 началось в марте 2024 года. В торжественной церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин.
Планируется, что после ввода в эксплуатацию каждый новый блок ежегодно будет передавать в энергосистему России почти 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 миллиардов киловатт-часов, что позволит не только гарантированно обеспечивать жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.
Стенд Росатома - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Росатом" начал испытания топлива для реакторов АЭС будущего
17 марта, 12:34
 
Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ленинградская АЭСЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала