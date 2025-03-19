https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html

"Дело решенное". В Раде раскрыли, что США уготовили Зеленскому

"Дело решенное". В Раде раскрыли, что США уготовили Зеленскому - РИА Новости, 19.03.2025

"Дело решенное". В Раде раскрыли, что США уготовили Зеленскому

США могут настоять на проведении выборов на Украине, чтобы избавиться от Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:15:00+03:00

2025-03-19T17:15:00+03:00

2025-03-19T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США могут настоять на проведении выборов на Украине, чтобы избавиться от Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Чем скорее наступит перемирие, тем меньше шансов у Зеленского удержаться у власти <…> одним из условий перемирия со стороны США будет переходный период, необходимый для транзита власти и проведения выборов", — говорится в публикации.Как отмечает политик, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп заинтересованы в скорейшем завершении боевых действий на Украине. При этом, по словам Дубинского, глава киевского режима не подходит на роль участника в процессах по урегулированию конфликта."Поэтому отход Зеленского — дело решенное. И вся возня с его "потужностью" сегодня — это покупка времени, необходимого для того, чтобы выторговать условия личной безопасности — своей и денег", — заключил Дубинский.Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Как отмечал Путин, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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