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Вучич заявил о требованиях ЕС голосовать за антироссийские декларации - РИА Новости, 19.03.2025
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23:49 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/vuchich-2006085702.html
Вучич заявил о требованиях ЕС голосовать за антироссийские декларации
Вучич заявил о требованиях ЕС голосовать за антироссийские декларации - РИА Новости, 19.03.2025
Вучич заявил о требованиях ЕС голосовать за антироссийские декларации
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече в Брюсселе высокопоставленные представители ЕС требовали от него голосовать за антироссийские... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:49:00+03:00
2025-03-19T23:49:00+03:00
в мире
брюссель
сербия
северная македония
александр вучич
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БЕЛГРАД, 19 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече в Брюсселе высокопоставленные представители ЕС требовали от него голосовать за антироссийские декларации. Вучич находится с рабочим визитом в Брюсселе, где провел встречу с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и генеральным директором Директората по расширению Еврокомиссии Гертом Яном Копманом. "Мы разговаривали о том, что мы должны сделать… Мы должны увеличить свою согласованность с их декларациями по внешнеполитическим вопросам. Суть в том, чтобы мы иногда голосовали за некоторые декларации, которые касаются Российской Федерации, чего я не мог им обещать, потому что я не люблю никому лгать и не хочу врать и обманывать", - заявил Вучич после встречи в Брюсселе, трансляцию вело агентство Танюг. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250312/serbiya-2004593098.html
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в мире, брюссель, сербия, северная македония, александр вучич, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Сербия, Северная Македония, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Вучич заявил о требованиях ЕС голосовать за антироссийские декларации

Вучич: представители ЕС требовали поддерживать антироссийские декларации

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече в Брюсселе высокопоставленные представители ЕС требовали от него голосовать за антироссийские декларации.
Вучич находится с рабочим визитом в Брюсселе, где провел встречу с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и генеральным директором Директората по расширению Еврокомиссии Гертом Яном Копманом.
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"Мы разговаривали о том, что мы должны сделать… Мы должны увеличить свою согласованность с их декларациями по внешнеполитическим вопросам. Суть в том, чтобы мы иногда голосовали за некоторые декларации, которые касаются Российской Федерации, чего я не мог им обещать, потому что я не люблю никому лгать и не хочу врать и обманывать", - заявил Вучич после встречи в Брюсселе, трансляцию вело агентство Танюг.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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В миреБрюссельСербияСеверная МакедонияАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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