Вучич заявил о требованиях ЕС голосовать за антироссийские декларации
Вучич: представители ЕС требовали поддерживать антироссийские декларации
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече в Брюсселе высокопоставленные представители ЕС требовали от него голосовать за антироссийские декларации.
Вучич находится с рабочим визитом в Брюсселе, где провел встречу с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и генеральным директором Директората по расширению Еврокомиссии Гертом Яном Копманом.
"Мы разговаривали о том, что мы должны сделать… Мы должны увеличить свою согласованность с их декларациями по внешнеполитическим вопросам. Суть в том, чтобы мы иногда голосовали за некоторые декларации, которые касаются Российской Федерации, чего я не мог им обещать, потому что я не люблю никому лгать и не хочу врать и обманывать", - заявил Вучич после встречи в Брюсселе, трансляцию вело агентство Танюг.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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