https://ria.ru/20250319/vuchich-2006085702.html

Вучич заявил о требованиях ЕС голосовать за антироссийские декларации

Вучич заявил о требованиях ЕС голосовать за антироссийские декларации - РИА Новости, 19.03.2025

Вучич заявил о требованиях ЕС голосовать за антироссийские декларации

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече в Брюсселе высокопоставленные представители ЕС требовали от него голосовать за антироссийские... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:49:00+03:00

2025-03-19T23:49:00+03:00

2025-03-19T23:49:00+03:00

в мире

брюссель

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северная македония

александр вучич

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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БЕЛГРАД, 19 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече в Брюсселе высокопоставленные представители ЕС требовали от него голосовать за антироссийские декларации. Вучич находится с рабочим визитом в Брюсселе, где провел встречу с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и генеральным директором Директората по расширению Еврокомиссии Гертом Яном Копманом. "Мы разговаривали о том, что мы должны сделать… Мы должны увеличить свою согласованность с их декларациями по внешнеполитическим вопросам. Суть в том, чтобы мы иногда голосовали за некоторые декларации, которые касаются Российской Федерации, чего я не мог им обещать, потому что я не люблю никому лгать и не хочу врать и обманывать", - заявил Вучич после встречи в Брюсселе, трансляцию вело агентство Танюг. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20250312/serbiya-2004593098.html

https://ria.ru/20250124/vuchich-1995408620.html

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в мире, брюссель, сербия, северная македония, александр вучич, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия