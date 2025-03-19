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Марочко рассказал, где ВСУ размещают личный состав - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/vsu-2005872306.html
Марочко рассказал, где ВСУ размещают личный состав
Марочко рассказал, где ВСУ размещают личный состав - РИА Новости, 19.03.2025
Марочко рассказал, где ВСУ размещают личный состав
Украинские военные выбирают школы, предприятия и админздания для размещения личного состава в поселке Золочев в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:13:00+03:00
2025-03-19T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные выбирают школы, предприятия и админздания для размещения личного состава в поселке Золочев в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По данным агентурного источника, вооруженные формирования Украины размещают личный состав и технику в населенном пункте Золочев. Пункты дислокации выбираются с учетом расположения рядом административных зданий, учебных и дошкольных заведений, а также мест скопления мирных граждан. Технику и вооружение, как правило, размещают на территории предприятий, в том числе частных", - сообщил Марочко агентству. По его словам, личный состав ВСУ проживает малыми группами по всему городу: в домах и квартирах мирных граждан, которые ранее были принудительно вывезены из города. "Перемещаются украинские военнослужащие в пределах города на гражданском автомототранспорте, который, вероятнее всего, был отобран у мирного населения", - предположил Марочко.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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в мире, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал, где ВСУ размещают личный состав

Марочко: ВСУ выбирают школы и админздания для размещения в Золочеве

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ на БМП
Военнослужащие ВСУ на БМП - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ на БМП. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные выбирают школы, предприятия и админздания для размещения личного состава в поселке Золочев в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"По данным агентурного источника, вооруженные формирования Украины размещают личный состав и технику в населенном пункте Золочев. Пункты дислокации выбираются с учетом расположения рядом административных зданий, учебных и дошкольных заведений, а также мест скопления мирных граждан. Технику и вооружение, как правило, размещают на территории предприятий, в том числе частных", - сообщил Марочко агентству.
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По его словам, личный состав ВСУ проживает малыми группами по всему городу: в домах и квартирах мирных граждан, которые ранее были принудительно вывезены из города.
"Перемещаются украинские военнослужащие в пределах города на гражданском автомототранспорте, который, вероятнее всего, был отобран у мирного населения", - предположил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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