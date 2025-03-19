https://ria.ru/20250319/vsu-2005872306.html

Марочко рассказал, где ВСУ размещают личный состав

Марочко рассказал, где ВСУ размещают личный состав - РИА Новости, 19.03.2025

Марочко рассказал, где ВСУ размещают личный состав

Украинские военные выбирают школы, предприятия и админздания для размещения личного состава в поселке Золочев в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:13:00+03:00

2025-03-19T06:13:00+03:00

2025-03-19T06:13:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные выбирают школы, предприятия и админздания для размещения личного состава в поселке Золочев в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По данным агентурного источника, вооруженные формирования Украины размещают личный состав и технику в населенном пункте Золочев. Пункты дислокации выбираются с учетом расположения рядом административных зданий, учебных и дошкольных заведений, а также мест скопления мирных граждан. Технику и вооружение, как правило, размещают на территории предприятий, в том числе частных", - сообщил Марочко агентству. По его словам, личный состав ВСУ проживает малыми группами по всему городу: в домах и квартирах мирных граждан, которые ранее были принудительно вывезены из города. "Перемещаются украинские военнослужащие в пределах города на гражданском автомототранспорте, который, вероятнее всего, был отобран у мирного населения", - предположил Марочко.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины