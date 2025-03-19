https://ria.ru/20250319/vsu-2005745714.html

"Оказались в фильме ужасов". Украинские военные поймали Киев на лжи

"Оказались в фильме ужасов". Украинские военные поймали Киев на лжи - РИА Новости, 19.03.2025

"Оказались в фильме ужасов". Украинские военные поймали Киев на лжи

Киевское руководство сообщает: цели под Курском достигнуты, отход — плановый и контролируемый. Однако военные прямо говорят о бегстве, панике и больших потерях. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:00:00+03:00

2025-03-19T08:00:00+03:00

2025-03-19T11:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр сырский

алексей гончаренко

рустем умеров

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Киевское руководство сообщает: цели под Курском достигнуты, отход — плановый и контролируемый. Однако военные прямо говорят о бегстве, панике и больших потерях. На этом фоне резко обострились внутриполитические противоречия. Чем обернулось вторжение в Курскую область для его организаторов — в материале РИА Новости. Варварство СырскогоУже который день на фоне стремительного схлопывания “курского плацдарма” Киев заявляет, что якобы полностью контролирует ситуацию.“Подразделения Сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи”, — утверждал 14 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. А министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News заверил, что “передислокация” ВСУ и вовсе была “плановой”.Но сами военнослужащие опровергают эти слова. В интервью BBC они описывают ситуацию как "паника и обвал фронта". Один из них сравнил отступление со "сценой из фильма ужасов": "Дороги усеяны сотнями уничтоженных автомобилей, бронетехники и квадроциклов. Есть много раненых и погибших".“Отступление с Курщины не запланировано — это очередной просчет. Люди не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит как может. Это варварство со стороны Сырского!” — пишет в блоге народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, украинская националистка, известная последовательной критикой командования ВСУ."Наехали на старшего"Украинский военный Арти Грин, который не участвовал во вторжении в Курскую область, в интервью политологу Юрию Романенко рассказал со ссылкой на сослуживцев, что бойцы не получали приказ отступать и решение об отходе приняли самостоятельно. Правда, по его словам, действовали в координации с соседними подразделениями, благодаря чему, по его словам, “группировка вышла относительно организованно”, хоть и понесла потери. Правда, отступать следовало как минимум на месяц раньше, считает Грин. К тому времени российские войска уже взяли под плотный огневой контроль единственную трассу, снабжавшую оккупационный гарнизон в Судже, и "подъели" украинские фланги, так что поездка в курский райцентр для бойцов ВСУ превратилась в "лотерею"Ситуация напомнила военному дебальцевский котел 2015-го — Грин был участником тех событий.“Тогда сверху команда была держаться. Но тактические подразделения договорились между собой и, грубо говоря, наехали на старшего командира, комбрига 128-й бригады Сергея Шапталу, и потребовали от него возглавить прорыв. Когда он вывел гарнизон из Дебальцево, то доложил об этом по военной связи командующему АТО (так официальный Киев называет войну в Донбассе. — Прим. ред.). Тот на него наорал и потребовал срочно возвращаться обратно”, — рассказал военный.Примечательно, что один из отрядов во время дебальцевских событий возглавлял как раз Сырский. И теперь боевой путь офицера, начавшийся с котла, может закончиться тем же."За это время мы потеряли города"На фоне провала армии Сырскому припомнили все грехи. В очередной раз указали на российское происхождение (он родился во Владимирской области, где живут его родственники), на своеобразный подход к управлению войсками — сами военные наградили его прозвищами "генерал 200" и "мясник", поскольку жизни подчиненных он не берег.К успехам военачальника относят оборону Киева весной 2022-го, наступление под Харьковом в сентябре того же года и начальный этап вторжения в Курскую область. К неудачам — “мясорубку” в Бахмуте (Артемовске), которая дорого обошлась украинским военным, а также поздний отход из обреченной Авдеевки. По мнению военных наблюдателей, в том числе зарубежных, обе операции существенно подорвали боевой потенциал ВСУ. Курская авантюра стала новым подобным эпизодом.На фоне бегства из Суджи давление на Сырского со стороны украинских “рассерженных патриотов” резко усилилось.“За случившееся должна быть ответственность. Кто руководил, какие факторы повлияли и не были вовремя раскрыты, кто принимал ошибочные решения в Киеве и на месте”, — пишет военный блогер Юрий Бутусов.В свою очередь, Безуглая считает, что последние месяцы Сырскому удалось удерживать территории в Курской области “в ручном режиме” — и “за счет украинских территорий и многочисленных потерь”.“За это время мы потеряли города Донетчины, тысячи наших граждан в армии стали жертвами плохого взаимодействия и управления со стороны приближенных к Сырскому лиц, были созданы многочисленные небоеспособные новые бригады вместо пополнения существующих и так далее. Россияне фактически уже зашли в Покровскую агломерацию”, — перечисляет грехи Сырского нардеп.Во вторник для украинских националистов забрезжила надежда. О возможной отставке Сырского во вторник написал народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Даже назвал возможного преемника — бывшего зама главнокомандующего Евгения Мойсюка. На фоне этих заявлений в сети появились данные и о других кандидатах на пост. Один из них — нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Правда, позже Гончаренко* дезавуировал свою же информацию: “Никаких кадровых изменений не планируется”.Таким образом, “генерал 200”, он же “мясник”, продолжит массово отправлять украинцев на смерть. Что, кажется, вполне устраивает его непосредственного руководителя — Владимира Зеленского.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр сырский, алексей гончаренко, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада украины