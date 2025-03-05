https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2002978600.html

"Для Зеленского это хуже смерти". Какую ошибку допустили Россия и США

"Для Зеленского это хуже смерти". Какую ошибку допустили Россия и США - РИА Новости, 05.03.2025

"Для Зеленского это хуже смерти". Какую ошибку допустили Россия и США

Хитрого плана не было: скандал в Овальном кабинете и последовавшие за ним события, включая приостановку поставок оружия, стали следствием сиюминутных эмоций... РИА Новости, 05.03.2025

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Хитрого плана не было: скандал в Овальном кабинете и последовавшие за ним события, включая приостановку поставок оружия, стали следствием сиюминутных эмоций украинского лидера. Так считают эксперты, которые в подробностях изучили биографию Владимира Зеленского. По их мнению, мотивы поступков человека, который поставил свою страну на грань катастрофы, следует искать в далеком прошлом."Не готовы все"Перепалка с Зеленским была "целенаправленной эскалацией" со стороны Трампа и Вэнса, утверждает вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Того же мнения придерживается продемократический CNN: на сайте канала утверждается, что администрация США расставила "политические ловушки" для гостя из Киева.Есть и противоположные версии: мол, Зеленский специально приехал в Вашингтон ради того, чтобы устроить конфликт, тем самым продемонстрировав свою субъектность и заодно "мачизм". Звучат и совсем конспирологические теории: дескать, гость из Киева координировал свои действия то ли с Лондоном, то ли с Брюсселем.Однако имеется обстоятельство, которое четко указывает, что ссора произошла спонтанно, считает историк, экс-депутат Одесского горсовета Александр Васильев."Когда человека ловят в какую-то западню, то сразу же следуют шаги, расписанные заранее. Но этого не наблюдалось", — рассуждает он в беседе с РИА Новости.Во вторник стало известно, что США приостанавливают поставки оружия. Однако прежде чем принять такое решение, Вашингтон выдержал долгую паузу. Готового плана на случай устроенного Зеленским демарша у Трампа и его команды, очевидно, не было."Реакция Белого дома указывает на растерянность администрации. Мне кажется, Трамп ждал, что Зеленский будет просто кивать головой и это даст ему своего рода формальную санкцию на то, чтобы приступить к давлению на Москву".Впрочем, не было плана и по другую сторону океана. После скандала в Белом доме европейские лидеры выступили консолидированно, выразив однозначную поддержку Зеленскому. Однако ничего не предприняли. Более того, разброс и шатания в стане союзников отразились на публичных заявлениях."После встречи в Лондоне Макрон заявил прессе, что у него с премьером Британии Стармером есть план перемирия на месяц. Буквально тут же выходит английский министр обороны и говорит, что никакого плана нет", — отмечает Васильев.Но главное, что растерялся и сам Зеленский. "Он не совсем неадекватен: понимает степень возникшей угрозы, осознает тотальную зависимость Украины от США. Неслучайно теперь высказывает американцам благодарности и говорит о продолжении сотрудничества. Таким образом, мы видим, что все стороны дезориентированы, не были готовы к случившемуся", — поясняет эксперт.Историк, досконально изучивший биографию Зеленского, уверен: глава киевского режима в ответственный момент просто не смог справиться с самим собой.Провал в ПарижеПодобные встречи на высшем уровне делятся на закрытую и открытую части. Сколь бы конфликтными ни были переговоры, на публику противоречия не выносят. Выступления Трампа, Вэнса и Зеленского перед журналистами в первые полчаса вполне укладывались в законы жанра. Американцы вели себя подчеркнуто любезно. Однако после слов Вэнса о том, что путь к миру лежит через дипломатию, Зеленский высказался довольно резко, чем вызвал ответную реакцию. Перепалку спровоцировал именно гость из Киева. Триггером послужило то, что тактика, которая неоднократно приносила ему успех в прошлом, в этот раз не сработала."Он делает ставку на личное политическое прямое действие в виде дискуссии. Очень важно, чтобы при этом были зрители", — уточняет Васильев.Аналогом из КВН можно назвать конкурс капитанов — поединок один на один, когда игрок за счет личных харизмы, обаяния, остроумия может обеспечить успех всей команде. Первую подобную победу в своей политической карьере Зеленский одержал во время дебатов с Петром Порошенко, которые прошли на стадионе при большом скоплении народа. В тот день он окончательно выиграл выборы.Позже Зеленский неоднократно прибегал к этому трюку: например, в кризисный для его команды момент дал многочасовую пресс-конференцию в пивной. Проблем не устранил, но градус напряжения снизил.А вот с Владимиром Путиным номер не прошел. В декабре 2019 года Зеленский ехал в Париж с намерением лично договориться с президентом России, но потерпел неудачу."Встреча в "нормандском формате" проходила за закрытыми дверьми, и трудно сказать, что там происходило, но можно судить об этом по итоговой пресс-конференции. Пока Путин произносил достаточно общие тезисы о приверженности соглашениям, Зеленский откровенно смеялся, вел себя за рамками протокола. Стало понятно, что стороны ни о чем не договорились", — напоминает Васильев.По признанию экс-секретаря СНБО Украины Данилова, вернувшись из Парижа, Зеленский собрал своих людей и велел готовиться к войне.Теперь же он попытался обаять Трампа в формате тет-а-тет. Эти планы нарушил Джей Ди Вэнс — недаром именно после слов вице-президента на пресс-конференции глава киевского режима вспылил."Могло сыграть свою роль и то обстоятельство, что Зеленский приехал в Белый дом в статусе мировой звезды, которую внезапно "атаковал" какой-то выскочка из деревни", — предполагает историк. Напомним: Вэнс происходит из так называемых хиллбилли — группы сельских жителей, живущих в горах на северо-востоке США."Пацаны не извиняются"Исправить ситуацию Зеленскому будет сложно. Причем, как ни странно, по причинам, хорошо известным российскому зрителю по сериалу "Слово пацана". Там режиссер Жора Крыжовников показал так называемый казанский феномен. Подростковые банды на рубеже 1980-1990-х были во всех промышленных центрах Советского Союза, но в двух городах явление приобрело особенно широкий размах — в Казани и Кривом Роге, где рос будущий глава Украины. Его команда КВН "95-й квартал" позаимствовала название у местной группировки.Местные гопники-"бегуны" отличались особой жестокостью. Атмосферу тех событий хорошо отражает сюжет передачи "Взгляд" 1991 года. Хулиганы, мелькающие на экране, были ровесниками Зеленского. Сам он, впрочем, в подростковых бандах, скорее всего, не состоял."Был миниатюрным мальчиком из хорошей еврейской семьи. Папа — профессор. Мама, по собственному признанию Зеленского, заботилась о нем, как наседка. При этом, говоря о детстве, клиент, что называется, путается в показаниях, — замечает Васильев. — В одних интервью утверждает, что занимался тяжелой атлетикой, борьбой, а значит, ходил в качалки вроде тех, как в "Слове пацана". При этом нам точно известно, что он занимался бальными танцами, благодаря которым сделал карьеру. В команду КВН его взяли как постановщика танцев — об актерских качествах тогда еще не знали. Как мы понимаем, бальные танцы и качалки плохо сочетаются друг с другом".Как бы то ни было, точных данных о взаимодействии Зеленского с "бегунами" нет. Не исключено, что те сами его опасались — из-за дедушки, который был начальником уголовного розыска Кривого Рога. Тем не менее именно давление улицы определило его личность — и теперь влияет на мировую политику."И официально, и непублично США требуют от Зеленского одного — извиниться. Видимо, то же самое рекомендуют ему и союзники из Европы и Британии, — указывает эксперт. — Но Зеленский упорно отказывается. Потому что пацаны, как мы знаем по сериалу Крыжовникова, не извиняются".Если в Казани мальчиков, не состоявших в группировках, называли "чушпанами", то в Кривом Роге в ходу было слово "лох". Не быть таковым — едва ли не главный побудительный мотив Зеленского, добавляет Васильев. И напоминает беседу с боевиком "Азова"* в 2019-м, когда глава государства заявил, что "он не лох", хотя никто его в этом и не подозревал.Извиниться, проявить слабость для Зеленского означает стать "лохом", жертвой. Похоже, он готов пойти на все, чтобы этого не допустить.Ошибка ТрампаВасильев констатирует: относительно личностных качеств Зеленского обманывались и в Москве, и в Вашингтоне. Главный сюжет в истории актера-политика заключается в том, что его постоянно недооценивают и он всеми силами пытается убедить мир в своей состоятельности. Опять же, не гнушаясь никакими средствами."В этом весь цимес. Почему его недооценивают? Ну смотрят: невысокий, какой-то плюгавенький, сипловатый веселый парень, с несерьезной профессией. И ему приходится постоянно доказывать: нет, это лишь клоунская маска, а на самом деле я серьезный, волевой, достигаторский", — говорит эксперт.У "95-го квартала" есть анимированный логотип, на котором маленький мальчик с трудом подтягивается на турнике. "Мальчик, который все время тянется вверх, чтобы стать сильным и дать отпор хулиганам, — это и есть образ Зеленского", — подчеркивает Васильев.Трамп мог составить ошибочное представление об украинском политике еще в свой первый президентский срок, допускает эксперт. В 2019 году глава Белого дома просил у Зеленского помощи в коррупционном расследовании против семьи Байденов."Но тот испугался дать показания и помочь Трампу. Действительно, было страшно лезть в эту разборку. Зеленский отлично осознавал, что его там могут просто уничтожить. Очень понятная реакция. И Трамп, вероятно, сделал для себя вывод, что этот парень не такой крепкий, как кажется", — предполагает Васильев.Однако, как выяснилось, в вопросах, которые касаются личной гордости, Зеленский способен демонстрировать несгибаемость, даже если все рациональные, гуманные и любые другие соображения требуют поступить иначе.Историк обращает внимание: в одном из интервью о своем детстве Зеленский произносит характерную фразу: "Проигрыш — хуже смерти". Беда в том, что умирать пока приходится другим.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

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в мире, владимир зеленский, петр порошенко, квн, совет национальной безопасности и обороны украины, мюнхенская конференция по безопасности, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс