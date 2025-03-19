https://ria.ru/20250319/vkontakte-2005863023.html

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети - РИА Новости, 19.03.2025

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 5 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:43:00+03:00

2025-03-19T03:43:00+03:00

2025-03-19T04:45:00+03:00

технологии

россия

санкт-петербург

иркутская область

вконтакте

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 5 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". "ВКонтакте" - количество жалоб за сегодня: 5358", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 3.14 мск. Жалобы на работу "ВКонтакте" зафиксированы в нескольких регионах России - от Санкт-Петербурга до Иркутской области, больше всего - из Москвы.

https://ria.ru/20250228/whatsapp-2002321205.html

россия

санкт-петербург

иркутская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, санкт-петербург, иркутская область, вконтакте