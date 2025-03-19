https://ria.ru/20250319/vkontakte-2005863023.html
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети - РИА Новости, 19.03.2025
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 5 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:43:00+03:00
2025-03-19T03:43:00+03:00
2025-03-19T04:45:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 5 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". "ВКонтакте" - количество жалоб за сегодня: 5358", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 3.14 мск. Жалобы на работу "ВКонтакте" зафиксированы в нескольких регионах России - от Санкт-Петербурга до Иркутской области, больше всего - из Москвы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, санкт-петербург, иркутская область, вконтакте
Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Иркутская область, ВКонтакте
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети
В работе сайта ВКонтакте зафикированы неполатки