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Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети - РИА Новости, 19.03.2025
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03:43 19.03.2025 (обновлено: 04:45 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/vkontakte-2005863023.html
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети - РИА Новости, 19.03.2025
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 5 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:43:00+03:00
2025-03-19T04:45:00+03:00
технологии
россия
санкт-петербург
иркутская область
вконтакте
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 5 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". "ВКонтакте" - количество жалоб за сегодня: 5358", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 3.14 мск. Жалобы на работу "ВКонтакте" зафиксированы в нескольких регионах России - от Санкт-Петербурга до Иркутской области, больше всего - из Москвы.
https://ria.ru/20250228/whatsapp-2002321205.html
россия
санкт-петербург
иркутская область
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Дарья Буймова
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7 495 645-6601
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технологии, россия, санкт-петербург, иркутская область, вконтакте
Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Иркутская область, ВКонтакте
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети

В работе сайта ВКонтакте зафикированы неполатки

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 5 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
"ВКонтакте" - количество жалоб за сегодня: 5358", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 3.14 мск.
Жалобы на работу "ВКонтакте" зафиксированы в нескольких регионах России - от Санкт-Петербурга до Иркутской области, больше всего - из Москвы.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В работе WhatsApp произошел сбой
28 февраля, 19:05
 
ТехнологииРоссияСанкт-ПетербургИркутская областьВКонтакте
 
 
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