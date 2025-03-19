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Ургант заявил, что не планирует переезжать во Францию - РИА Новости, 19.03.2025
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15:45 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/urgant-2005995855.html
Ургант заявил, что не планирует переезжать во Францию
Ургант заявил, что не планирует переезжать во Францию - РИА Новости, 19.03.2025
Ургант заявил, что не планирует переезжать во Францию
Телеведущий Иван Ургант заявил, что не переезжает в Париж, а также добавил, находится в Москве и гуляет в центре с собаками. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:45:00+03:00
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общество
париж
россия
иван ургант
николай новичков
константин чуйченко
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант заявил, что не переезжает в Париж, а также добавил, находится в Москве и гуляет в центре с собаками. Как ранее выяснил корреспондент РИА Новости, анализируя регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении агентства, Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель 11 марта 2024 года в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу. Сам телеведущий написал в своем Telegram-канале, что второй день слушает "грохочущий концерт периодической прессы". "Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода! За сим вынужден покинуть оркестровую яму - иду гулять с собаками по ЦАО", - сообщил Ургант. Во вторник депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.
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общество, париж, россия, иван ургант, николай новичков , константин чуйченко, госдума рф
Общество, Париж, Россия, Иван Ургант, Николай Новичков , Константин Чуйченко, Госдума РФ
Ургант заявил, что не планирует переезжать во Францию

Телеведущий Иван Ургант заявил, что не собирается переезжать в Париж

© РИА Новости / Алексей КуденкоАктер Иван Ургант
Актер Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Актер Иван Ургант. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант заявил, что не переезжает в Париж, а также добавил, находится в Москве и гуляет в центре с собаками.
Как ранее выяснил корреспондент РИА Новости, анализируя регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении агентства, Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель 11 марта 2024 года в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу.
Сам телеведущий написал в своем Telegram-канале, что второй день слушает "грохочущий концерт периодической прессы".
«
"Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода! За сим вынужден покинуть оркестровую яму - иду гулять с собаками по ЦАО", - сообщил Ургант.
Во вторник депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Иван Ургант зарегистрировался в Париже как ИП
18 марта, 04:48
 
ОбществоПарижРоссияИван УргантНиколай НовичковКонстантин ЧуйченкоГосдума РФ
 
 
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