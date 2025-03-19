https://ria.ru/20250319/urgant-2005995855.html

Ургант заявил, что не планирует переезжать во Францию

Ургант заявил, что не планирует переезжать во Францию - РИА Новости, 19.03.2025

Ургант заявил, что не планирует переезжать во Францию

Телеведущий Иван Ургант заявил, что не переезжает в Париж, а также добавил, находится в Москве и гуляет в центре с собаками. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:45:00+03:00

2025-03-19T15:45:00+03:00

2025-03-19T15:45:00+03:00

общество

париж

россия

иван ургант

николай новичков

константин чуйченко

госдума рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант заявил, что не переезжает в Париж, а также добавил, находится в Москве и гуляет в центре с собаками. Как ранее выяснил корреспондент РИА Новости, анализируя регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении агентства, Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель 11 марта 2024 года в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу. Сам телеведущий написал в своем Telegram-канале, что второй день слушает "грохочущий концерт периодической прессы". "Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода! За сим вынужден покинуть оркестровую яму - иду гулять с собаками по ЦАО", - сообщил Ургант. Во вторник депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.

https://ria.ru/20250318/urgant-2005620526.html

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Наталья Макарова

общество, париж, россия, иван ургант, николай новичков , константин чуйченко, госдума рф