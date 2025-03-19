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Уолтц сообщил о договоренности с Ушаковым о встрече технических команд - РИА Новости, 19.03.2025
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17:14 19.03.2025 (обновлено: 17:44 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/uoltts-2006017617.html
Уолтц сообщил о договоренности с Ушаковым о встрече технических команд
Уолтц сообщил о договоренности с Ушаковым о встрече технических команд - РИА Новости, 19.03.2025
Уолтц сообщил о договоренности с Ушаковым о встрече технических команд
Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в среду, что переговорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, была достигнута договоренность,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:14:00+03:00
2025-03-19T17:44:00+03:00
сша
россия
юрий ушаков
майк уолтц
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в среду, что переговорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, была достигнута договоренность, что технические команды США и РФ встретятся в ближайшие дни в саудовской столице."Сегодня я говорил со своим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента (Дональда - ред.) Трампа по прекращению войны на Украине. Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - заявил он в соцсети X.Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Ушаков ранее заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
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сша, россия, юрий ушаков, майк уолтц, в мире, украина, владимир зеленский
США, Россия, Юрий Ушаков, Майк Уолтц, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Уолтц сообщил о договоренности с Ушаковым о встрече технических команд

Уолтц: технические команды России и США встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни

© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в среду, что переговорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, была достигнута договоренность, что технические команды США и РФ встретятся в ближайшие дни в саудовской столице.
«
"Сегодня я говорил со своим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента (Дональда - ред.) Трампа по прекращению войны на Украине. Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - заявил он в соцсети X.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Ушаков ранее заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о разговоре с коллегой из России
Вчера, 16:35
 
СШАРоссияЮрий УшаковМайк УолтцВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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