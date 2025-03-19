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Украина отказалась участвовать в переговорах России и США, заявил Подоляк - РИА Новости, 19.03.2025
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20:32 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ukraina-2006066505.html
Украина отказалась участвовать в переговорах России и США, заявил Подоляк
Украина отказалась участвовать в переговорах России и США, заявил Подоляк - РИА Новости, 19.03.2025
Украина отказалась участвовать в переговорах России и США, заявил Подоляк
Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии, которые пройдут в воскресенье между делегациями из США и России, заявил газете Guardian советник РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:32:00+03:00
2025-03-19T20:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии, которые пройдут в воскресенье между делегациями из США и России, заявил газете Guardian советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время интервью в Киеве. "Он (Подоляк - ред.) сказал, что запланированные на воскресенье в Саудовской Аравии переговоры, как ожидается, будут двусторонними между США и Россией, и заявил, что Украина не планирует принимать в них участие", - сообщает издание со ссылкой на Подоляка. По словам Guardian, политик признал, что придется дождаться результатов телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, чтобы узнать, "когда состоятся дальнейшие переговоры" с участием Украины. Ранее Трамп заявил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в среду, что переговорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, была достигнута договоренность, что технические команды США и РФ встретятся в ближайшие дни в саудовской столице. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также заявлял в среду, что детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, работа над этим будет пройдет в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250319/peskov-2005960891.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Дональд Трамп
Украина отказалась участвовать в переговорах России и США, заявил Подоляк

Подоляк: Украина не будет участвовать в переговорах РФ и США в Саудовской Аравии

© AP Photo / Efrem LukatskyМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии, которые пройдут в воскресенье между делегациями из США и России, заявил газете Guardian советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время интервью в Киеве.
"Он (Подоляк - ред.) сказал, что запланированные на воскресенье в Саудовской Аравии переговоры, как ожидается, будут двусторонними между США и Россией, и заявил, что Украина не планирует принимать в них участие", - сообщает издание со ссылкой на Подоляка.
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По словам Guardian, политик признал, что придется дождаться результатов телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, чтобы узнать, "когда состоятся дальнейшие переговоры" с участием Украины.
Ранее Трамп заявил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.
Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в среду, что переговорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, была достигнута договоренность, что технические команды США и РФ встретятся в ближайшие дни в саудовской столице. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также заявлял в среду, что детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, работа над этим будет пройдет в Саудовской Аравии.
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В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякДональд Трамп
 
 
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