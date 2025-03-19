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В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 19.03.2025
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
Инфраструктурный объект поражен в Павлоградском районе Днепропетровской области в ночь на среду, заявил Глава Днепропетровской областной военной администрации... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:04:00+03:00
2025-03-19T10:04:00+03:00
2025-03-19T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Инфраструктурный объект поражен в Павлоградском районе Днепропетровской области в ночь на среду, заявил Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "Два пожара возникли и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак в своем Telegram-канале. Ранее компания "Украинские железные дороги" сообщила об повреждении своих энергетических объектов в Днепропетровской области, что привело к отключению электроснабжения железнодорожной инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250319/kiev-2005848464.html
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В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
В Павлоградском районе Днепропетровской области поражен инфраструктурный объект