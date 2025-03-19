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"Хватит трех дивизий". Европа предложила Зеленскому самоубийственный план - РИА Новости, 19.03.2025
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08:00 19.03.2025 (обновлено: 08:02 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005766720.html
"Хватит трех дивизий". Европа предложила Зеленскому самоубийственный план
"Хватит трех дивизий". Европа предложила Зеленскому самоубийственный план - РИА Новости, 19.03.2025
"Хватит трех дивизий". Европа предложила Зеленскому самоубийственный план
Запад готовится к вводу войск на Украину. Командование НАТО согласовывает армейские игры для оценки собственных возможностей. В то же время далеко не все готовы РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:00:00+03:00
2025-03-19T08:02:00+03:00
украина
европа
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дональд трамп
нато
франция
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Запад готовится к вводу войск на Украину. Командование НАТО согласовывает армейские игры для оценки собственных возможностей. В то же время далеко не все готовы присоединиться к коалиции, возглавляемой Парижем и Лондоном. Особый интерес к инициативе возник у США. О планах союзников Киева — в материале РИА Новости.Раздраженный АльбионОнлайн-саммит в Лондоне с участием Зеленского закончился безрезультатно. От конкретных решений лидеры альянса воздержались. Под вопросом главное — способность без поддержки США организовать переброску на украинскую территорию многонациональных сил. Это должны обсудить на днях высшие армейские чины НАТО. На повестке — учения по потенциальному развертыванию войск, кораблей и самолетов на Украине. Впрочем, как пишет The Telegraph, и в этот раз все останется лишь на словах.Тем не менее британский премьер Кир Стармер заявил: "Достигнута договоренность, что теперь мы переходим к оперативной фазе". Он и Макрон — наиболее активные сторонники "миротворческой" миссии. Кроме стран Европы, в обсуждении участвуют Турция, Канада, Австралия и Новая Зеландия.Стармер не теряет надежды привлечь к этой инициативе скептически настроенного Дональда Трампа и настаивает на участии Вашингтона в так называемой коалиции желающих. Позиция Белого дома прежняя: американские военные на Украину не поедут.Отказываются и некоторые европейские государства. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в очередной раз сказала, что не присоединится к коалиции. Она назвала предложения Парижа и Лондона "поспешными". И это уже раздражает Макрона со Стармером, сообщает La Repubblica.Аморальное бессилиеВ Лондоне рассчитывают, что коалиция станет "значительной силой" и многие страны "предоставят войска". Остальные внесут свой вклад "иными способами".О неких альтернативах интервенции говорил и генсек НАТО Марк Рютте. Что именно под этим подразумевается — непонятно.Британия хочет разместить тысячи своих военнослужащих на Украине бессрочно — "столько, сколько потребуется". Предполагается, что речь идет о годах. Всего союзники планируют отправить до 30 тысяч солдат — это три европейские дивизии. Где именно они разместятся и получат ли право стрелять по российским военным, еще не решили."Посылать войска в опасное место при недостаточных силах и с недостаточным вооружением аморально", — отмечает автор статьи в The Times.Кроме того, даже ограниченный британский экспедиционный контингент обойдется в два с половиной миллиарда долларов в год. И это не говоря о необходимости общего обновления вооруженных сил. Издание подчеркивает: танки Challenger, БМП Warrior нуждаются в модернизации, парк артиллерии требуется пополнить.Особое давлениеСтарший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости напомнил, что инициативе интервенции на Украину уже больше года, а Макрон и Страмер лишь следуют идеям Демократической партии США, игнорируя смену вашингтонской администрации."Здесь много инерционного. Один американский телеканал как-то показывал сюжет, где британцы и французы, попав на Украину, вступают в бой с Россией, терпят поражение, а затем вмешиваются США и начинается третья мировая война. Поэтому эта идея и для Великобритании, и для Франции выглядит самоубийственно. Но у европейцев сохраняется надежда на помощь из-за океана", — говорит политолог.Еще один аспект, который не учитывают в Европе, — внутренние осложнения из-за рискованной внешней политики."Можно ожидать нарастания протестных настроений во Франции и Великобритании, за которыми последуют внутриполитические изменения. Но и Макрон, и Стармер продолжают обострять ситуацию просто потому, что не способны ни на что другое. Как только подпишут мирное соглашение по Украине, возникнут вопросы: зачем западные лидеры затеяли все это, зачем тратили деньги и почему нанесли ущерб собственному населению", — подчеркивает Оленченко.Развертывание западных сил на Украине маловероятно, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов."Политически обеспечить это очень трудно, поскольку в условиях боевых действий это нереально даже на основе двусторонних соглашений с Украиной. В политико-правовом поле любая страна, которая направит свой контингент, станет участником конфликта. Для миротворческой операции необходим мандат Совета Безопасности ООН. Европа, конечно, может действовать на основе собственных решений, но Россия не признает их легитимность и тогда это будет квалифицировано как поддержка Киева. Это предполагает контрмеры Москвы. Вряд ли Запад к такому готов", — рассуждает аналитик.Нынешнее поведение европейцев Трампу выгодно, добавляет он. Напрямую Вашингтон не заинтересован в какой-то европейской миссии, но Белый дом устраивает желание союзников взять на себя большую ответственность на Украине. Это часть переговорной тактики новой американской администрации, которой нужна внешняя поддержка в виде давления на Россию. Однако в то же время никто из лидеров Запада всерьез не рассматривает интервенцию как сценарий продолжения украинского конфликта.
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украина
европа
франция
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украина, европа, кир стармер, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, франция, великобритания, политика
Украина, Европа, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, НАТО, Франция, Великобритания, Политика
"Хватит трех дивизий". Европа предложила Зеленскому самоубийственный план

Политолог Оленченко: Европа надеется на помощь США в случае вторжения на Украину

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Запад готовится к вводу войск на Украину. Командование НАТО согласовывает армейские игры для оценки собственных возможностей. В то же время далеко не все готовы присоединиться к коалиции, возглавляемой Парижем и Лондоном. Особый интерес к инициативе возник у США. О планах союзников Киева — в материале РИА Новости.

Раздраженный Альбион

Онлайн-саммит в Лондоне с участием Зеленского закончился безрезультатно. От конкретных решений лидеры альянса воздержались. Под вопросом главное — способность без поддержки США организовать переброску на украинскую территорию многонациональных сил. Это должны обсудить на днях высшие армейские чины НАТО. На повестке — учения по потенциальному развертыванию войск, кораблей и самолетов на Украине. Впрочем, как пишет The Telegraph, и в этот раз все останется лишь на словах.
© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Тем не менее британский премьер Кир Стармер заявил: "Достигнута договоренность, что теперь мы переходим к оперативной фазе". Он и Макрон — наиболее активные сторонники "миротворческой" миссии. Кроме стран Европы, в обсуждении участвуют Турция, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Стармер не теряет надежды привлечь к этой инициативе скептически настроенного Дональда Трампа и настаивает на участии Вашингтона в так называемой коалиции желающих. Позиция Белого дома прежняя: американские военные на Украину не поедут.
Отказываются и некоторые европейские государства. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в очередной раз сказала, что не присоединится к коалиции. Она назвала предложения Парижа и Лондона "поспешными". И это уже раздражает Макрона со Стармером, сообщает La Repubblica.

Аморальное бессилие

В Лондоне рассчитывают, что коалиция станет "значительной силой" и многие страны "предоставят войска". Остальные внесут свой вклад "иными способами".
О неких альтернативах интервенции говорил и генсек НАТО Марк Рютте. Что именно под этим подразумевается — непонятно.
© AP Photo / Harry NakosНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Британия хочет разместить тысячи своих военнослужащих на Украине бессрочно — "столько, сколько потребуется". Предполагается, что речь идет о годах. Всего союзники планируют отправить до 30 тысяч солдат — это три европейские дивизии. Где именно они разместятся и получат ли право стрелять по российским военным, еще не решили.
"Посылать войска в опасное место при недостаточных силах и с недостаточным вооружением аморально", — отмечает автор статьи в The Times.
Кроме того, даже ограниченный британский экспедиционный контингент обойдется в два с половиной миллиарда долларов в год. И это не говоря о необходимости общего обновления вооруженных сил. Издание подчеркивает: танки Challenger, БМП Warrior нуждаются в модернизации, парк артиллерии требуется пополнить.
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия

Особое давление

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости напомнил, что инициативе интервенции на Украину уже больше года, а Макрон и Страмер лишь следуют идеям Демократической партии США, игнорируя смену вашингтонской администрации.
"Здесь много инерционного. Один американский телеканал как-то показывал сюжет, где британцы и французы, попав на Украину, вступают в бой с Россией, терпят поражение, а затем вмешиваются США и начинается третья мировая война. Поэтому эта идея и для Великобритании, и для Франции выглядит самоубийственно. Но у европейцев сохраняется надежда на помощь из-за океана", — говорит политолог.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Еще один аспект, который не учитывают в Европе, — внутренние осложнения из-за рискованной внешней политики.
"Можно ожидать нарастания протестных настроений во Франции и Великобритании, за которыми последуют внутриполитические изменения. Но и Макрон, и Стармер продолжают обострять ситуацию просто потому, что не способны ни на что другое. Как только подпишут мирное соглашение по Украине, возникнут вопросы: зачем западные лидеры затеяли все это, зачем тратили деньги и почему нанесли ущерб собственному населению", — подчеркивает Оленченко.
Развертывание западных сил на Украине маловероятно, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп
"Политически обеспечить это очень трудно, поскольку в условиях боевых действий это нереально даже на основе двусторонних соглашений с Украиной. В политико-правовом поле любая страна, которая направит свой контингент, станет участником конфликта. Для миротворческой операции необходим мандат Совета Безопасности ООН. Европа, конечно, может действовать на основе собственных решений, но Россия не признает их легитимность и тогда это будет квалифицировано как поддержка Киева. Это предполагает контрмеры Москвы. Вряд ли Запад к такому готов", — рассуждает аналитик.
Нынешнее поведение европейцев Трампу выгодно, добавляет он. Напрямую Вашингтон не заинтересован в какой-то европейской миссии, но Белый дом устраивает желание союзников взять на себя большую ответственность на Украине. Это часть переговорной тактики новой американской администрации, которой нужна внешняя поддержка в виде давления на Россию. Однако в то же время никто из лидеров Запада всерьез не рассматривает интервенцию как сценарий продолжения украинского конфликта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Трамп готовит Зеленскому сделку похуже капитуляции
13 марта, 08:00
 
УкраинаЕвропаКир СтармерЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОФранцияВеликобританияПолитика
 
 
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