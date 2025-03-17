https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html

СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине

СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025

СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине

Лондон планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев на неограниченный срок, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:22:00+03:00

2025-03-17T05:22:00+03:00

2025-03-17T08:44:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лондон планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев на неограниченный срок, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве."Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. <...> Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", — говорится в публикации.По данным газеты, несколько стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке на Украину до 30 тысяч военнослужащих. Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как напомнил министр, в случае отправки подобного контингента западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать факты на земле. Агентство Bloomberg передавало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта. По его словам, говорить о таком контингенте на Украине преждевременно. До этого он также оставлял без комментариев утверждения о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев в соседней стране.

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005402890.html

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, кир стармер, эммануэль макрон, франция