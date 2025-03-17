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СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 17.03.2025 (обновлено: 08:44 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html
СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине
СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине
Лондон планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев на неограниченный срок, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:22:00+03:00
2025-03-17T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
сергей лавров
кир стармер
эммануэль макрон
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лондон планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев на неограниченный срок, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве."Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. &lt;...&gt; Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", — говорится в публикации.По данным газеты, несколько стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке на Украину до 30 тысяч военнослужащих. Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как напомнил министр, в случае отправки подобного контингента западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать факты на земле. Агентство Bloomberg передавало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта. По его словам, говорить о таком контингенте на Украине преждевременно. До этого он также оставлял без комментариев утверждения о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев в соседней стране.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005402890.html
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, кир стармер, эммануэль макрон, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Франция
СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине

Times: Британия хочет отправить на Украину миротворцев на неограниченный срок

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лондон планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев на неограниченный срок, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
"Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. <...> Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", — говорится в публикации.
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По данным газеты, несколько стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке на Украину до 30 тысяч военнослужащих.
Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как напомнил министр, в случае отправки подобного контингента западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать факты на земле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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Агентство Bloomberg передавало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта. По его словам, говорить о таком контингенте на Украине преждевременно. До этого он также оставлял без комментариев утверждения о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев в соседней стране.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияСергей ЛавровКир СтармерЭммануэль МакронФранция
 
 
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