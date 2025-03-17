СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине
Times: Британия хочет отправить на Украину миротворцев на неограниченный срок
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лондон планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев на неограниченный срок, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
"Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. <...> Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", — говорится в публикации.
По данным газеты, несколько стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке на Украину до 30 тысяч военнослужащих.
Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как напомнил министр, в случае отправки подобного контингента западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать факты на земле.
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
15 марта, 08:00
Агентство Bloomberg передавало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта. По его словам, говорить о таком контингенте на Украине преждевременно. До этого он также оставлял без комментариев утверждения о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев в соседней стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18