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Уиткофф ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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16:17 19.03.2025 (обновлено: 16:37 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/uitkoff-2006003585.html
Уиткофф ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Уиткофф ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Уиткофф ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии "вероятно, произойдет", заявил спецпосланник американского... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:17:00+03:00
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владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
стив уиткофф
дональд трамп
украина
россия
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в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии "вероятно, произойдет", заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф."Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно произойдет", - сказал Уиткофф агентству Bloomberg.Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20250319/uitkoff-2005996511.html
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владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), стив уиткофф, дональд трамп, украина, россия, сша, в мире
Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, В мире
Уиткофф ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Уиткофф: встреча Путина и Трампа в Саудовской Аравии, вероятно, произойдет

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии "вероятно, произойдет", заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
"Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно произойдет", - сказал Уиткофф агентству Bloomberg.
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Уиткофф назвал оба разговора Путина и Трампа конструктивными и позитивными
Вчера, 15:47
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
Зеленский об ожидании телефонного звонка от Трампа - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Вчера, 16:09
 
Владимир ПутинТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Стив УиткоффДональд ТрампУкраинаРоссияСШАВ мире
 
 
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