https://ria.ru/20250319/uitkoff-2006003585.html

Уиткофф ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Уиткофф ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Уиткофф ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии "вероятно, произойдет", заявил спецпосланник американского... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:17:00+03:00

2025-03-19T16:17:00+03:00

2025-03-19T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии "вероятно, произойдет", заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф."Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно произойдет", - сказал Уиткофф агентству Bloomberg.Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20250319/uitkoff-2005996511.html

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002769.html

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владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), стив уиткофф, дональд трамп, украина, россия, сша, в мире