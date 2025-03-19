https://ria.ru/20250319/turtsiya-2006022987.html

Администрация Эрдогана заявила о необоснованной клевете в адрес президента

Администрация Эрдогана заявила о необоснованной клевете в адрес президента - РИА Новости, 19.03.2025

Администрация Эрдогана заявила о необоснованной клевете в адрес президента

Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне ситуации с задержанием РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:22:00+03:00

2025-03-19T17:22:00+03:00

2025-03-19T17:47:00+03:00

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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне ситуации с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу.Глава города был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, на фоне задержания Имамоглу, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу."После решения о задержании чиновников муниципалитета Стамбула и других подозреваемых в рамках серии расследований, проведенных Главной прокуратурой Стамбула, мы наблюдаем, что некоторые круги, особенно лидеры главной оппозиционной партии, предпринимают попытки нанести ущерб целостности расследования, руководствуясь политическими и идеологическими мотивами. Среди политических и идеологических оценок, сделанных без знания содержания и деталей начатого расследования, мы также являемся свидетелями необоснованной клеветы в адрес нашего президента. Мы будем и впредь твердо стоять перед лицом таких усилий, направленных на подрыв независимости наших судебных органов, осуществляющих свои полномочия от имени турецкой нации, а также на то, чтобы поставить нашего президента под подозрение", - заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в соцсети Х.Ранее Генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Примечательно, что мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием.Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20250319/mer-2006002404.html

https://ria.ru/20250319/stambul-2006004151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, стамбул, в мире, реджеп тайип эрдоган, северный кипр