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Названа стоимость летнего отдыха в Турции, если оплатить его в марте - РИА Новости, 19.03.2025
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Туризм
 
21:09 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005962135.html
Названа стоимость летнего отдыха в Турции, если оплатить его в марте
Названа стоимость летнего отдыха в Турции, если оплатить его в марте - РИА Новости, 19.03.2025
Названа стоимость летнего отдыха в Турции, если оплатить его в марте
Названа стоимость десятидневного отдыха на курортах турецкой Антальи на семью с ребенком, если лететь чартером в середине июня и проживать в отеле категории... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Названа стоимость десятидневного отдыха на курортах турецкой Антальи на семью с ребенком, если лететь чартером в середине июня и проживать в отеле категории четыре или пять звезд на "все включено", сообщает АТОР.Укрепление рубля и продолжающиеся акции раннего бронирования у туроператоров позволили за месяц снизить стоимость путевок примерно на шесть процентов, подсчитали эксперты.При этом за год такой отдых в среднем подорожал на 7,2 процента, но – неравномерно: какие-то отели – на треть, другие стали стоить дешевле, отмечают в АТОР.Аналитики выяснили, что путевка на двоих с проживанием в "четверке" стоит 150-180 тысяч рублей, бюджетные "пятерки" - 140-220 тысяч, "твердые" - 230-330 тысяч.За отдых семьи с ребенком в "четверке" придется отдать 190-240 тысяч рубле, в бюджетной "пятерке" - 200-265 тысяч, в "твердой" - 275-385 тысяч.
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туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, анталия, куда поехать, куда можно лететь, отели, гостиницы, цены, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, Анталия, куда поехать, куда можно лететь, Отели, Гостиницы, Цены, Отдых на море
Названа стоимость летнего отдыха в Турции, если оплатить его в марте

В АТОР сообщили, что цена летнего отдыха в Турции начинается от 140 тысяч рублей

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Названа стоимость десятидневного отдыха на курортах турецкой Антальи на семью с ребенком, если лететь чартером в середине июня и проживать в отеле категории четыре или пять звезд на "все включено", сообщает АТОР.
Укрепление рубля и продолжающиеся акции раннего бронирования у туроператоров позволили за месяц снизить стоимость путевок примерно на шесть процентов, подсчитали эксперты.
При этом за год такой отдых в среднем подорожал на 7,2 процента, но – неравномерно: какие-то отели – на треть, другие стали стоить дешевле, отмечают в АТОР.
Аналитики выяснили, что путевка на двоих с проживанием в "четверке" стоит 150-180 тысяч рублей, бюджетные "пятерки" - 140-220 тысяч, "твердые" - 230-330 тысяч.
За отдых семьи с ребенком в "четверке" придется отдать 190-240 тысяч рубле, в бюджетной "пятерке" - 200-265 тысяч, в "твердой" - 275-385 тысяч.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)туристыАнталиякуда поехатькуда можно лететьОтелиГостиницыЦеныОтдых на море
 
 
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