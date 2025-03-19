https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005962135.html

Названа стоимость летнего отдыха в Турции, если оплатить его в марте

Названа стоимость летнего отдыха в Турции, если оплатить его в марте - РИА Новости, 19.03.2025

Названа стоимость летнего отдыха в Турции, если оплатить его в марте

Названа стоимость десятидневного отдыха на курортах турецкой Антальи на семью с ребенком, если лететь чартером в середине июня и проживать в отеле категории... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:09:00+03:00

2025-03-19T21:09:00+03:00

2025-03-19T21:09:00+03:00

туризм

туризм

новости - туризм

турция

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

анталия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147611/58/1476115869_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_fe19c8eeb50e01a0d4f7217bafcb69c1.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Названа стоимость десятидневного отдыха на курортах турецкой Антальи на семью с ребенком, если лететь чартером в середине июня и проживать в отеле категории четыре или пять звезд на "все включено", сообщает АТОР.Укрепление рубля и продолжающиеся акции раннего бронирования у туроператоров позволили за месяц снизить стоимость путевок примерно на шесть процентов, подсчитали эксперты.При этом за год такой отдых в среднем подорожал на 7,2 процента, но – неравномерно: какие-то отели – на треть, другие стали стоить дешевле, отмечают в АТОР.Аналитики выяснили, что путевка на двоих с проживанием в "четверке" стоит 150-180 тысяч рублей, бюджетные "пятерки" - 140-220 тысяч, "твердые" - 230-330 тысяч.За отдых семьи с ребенком в "четверке" придется отдать 190-240 тысяч рубле, в бюджетной "пятерке" - 200-265 тысяч, в "твердой" - 275-385 тысяч.

https://ria.ru/20250314/krym-2004831318.html

турция

анталья (провинция)

анталия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, анталия, куда поехать, куда можно лететь, отели, гостиницы, цены, отдых на море