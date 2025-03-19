https://ria.ru/20250319/tramp-2006070625.html

В Белом доме рассказали о планах Трампа по прекращению огня на Украине

В Белом доме рассказали о планах Трампа по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 19.03.2025

В Белом доме рассказали о планах Трампа по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:04:00+03:00

2025-03-19T21:04:00+03:00

2025-03-19T21:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Сейчас у нас частичное прекращение огня, но президент отправляет своих высококвалифицированную команду на этой неделе в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир", - сказала Левитт на брифинге.Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в среду, что переговорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, была достигнута договоренность, что технические команды США и РФ встретятся в ближайшие дни в саудовской столице. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также заявлял в среду, что детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, работа над этим будет пройдет в Саудовской Аравии.Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что отсутствие договороспособности у киевского режима налицо, это вызывает озабоченность.

https://ria.ru/20250319/saktsii-2005997464.html

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002243.html

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украина, в мире, россия, сша, дональд трамп, майк уолтц, юрий ушаков