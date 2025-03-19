https://ria.ru/20250319/tramp-2005858869.html
Трамп пообещал развивать дружественные отношения с Россией и Китаем
Трамп пообещал развивать дружественные отношения с Россией и Китаем - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп пообещал развивать дружественные отношения с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон намерен развивать дружественные отношения как с Россией, так и с Китаем. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:31:00+03:00
2025-03-19T02:31:00+03:00
2025-03-19T02:31:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 19 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон намерен развивать дружественные отношения как с Россией, так и с Китаем. "Мы будем дружелюбны с обеими (странами – ред.)", – сказал Трамп."У нас свои переговоры с председателем Си Цзиньпином, и он тоже хочет наладить отношения. Мы стремимся к этому и, думаю, наладим их", – сказал Трамп.По его словам, Китай заинтересован в экономическом сотрудничестве с США, несмотря на сохраняющийся торговый дисбаланс.
https://ria.ru/20250310/vashington-2004190413.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп
Трамп пообещал развивать дружественные отношения с Россией и Китаем
Трамп: Вашингтон намерен развивать дружественные отношения с Россией и с Китаем